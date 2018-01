“The Voice Kids” é um dos programas mais fofos da TV, especialmente na fase de audição às cegas. Crianças cantando e contando suas histórias emocionantes, enquanto os técnicos disputam cada talento e se emocionam também.

Com as novas técnicas Simone & Simaria o programa ficou ainda mais divertido e uma verdadeira fábrica de memes. Veja os melhores que rolaram na estreia de The Voice Kids.

nao tem Ivete // mas tem Simone e Simaria #TheVoiceKids pic.twitter.com/pfaC7tVehO — gi (@giiixs) January 7, 2018

Quando eu tô em algum lugar e alguém faz comentario preconceituoso e alguém responde bem na lata #TheVoiceKids pic.twitter.com/UtQCDlmW4s — Helrison (@helrisonhebert) January 7, 2018

Quando o crush fica de gracinha com outras…#TheVoiceKids pic.twitter.com/b9ubFRgLHY — Jack Santos ❄ (@SantoszJack) January 7, 2018

Toquei no bolso e não senti o celular #thevoicekids pic.twitter.com/IqzJr3qvP5 — Wallace Felix (@Poxawallace) January 7, 2018

rainhas da edição mesmo

podem entrar coleguinhas #TheVoiceKids pic.twitter.com/XBomkoqvra — elise | 39 (@littlepkjm) January 7, 2018

Esse programa é uma fábrica de memes #TheVoiceKids pic.twitter.com/u5EmeTW2Wq — Maiara Coelho (@MaaiCoelho) January 7, 2018

"você é muito grande" "não, eu sou grande só por causa da bota só" a inocência infantil AAAAAAAA #TheVoiceKids — camila não a cabello (@_cahallves) January 7, 2018

Aperta o botão quem já foi trouxa em 2018… #TheVoiceKids pic.twitter.com/CnGd4O8e1s — Julianny ♔ (@eeJulianny) January 7, 2018

Minha cara quando a falsiane entra na conversa a qual ñ foi chamada #TheVoiceKids pic.twitter.com/szSSgpW8hC — Hinata Hyuga 🌸🍭 (@CamiihGames) January 7, 2018

Quando mando msg e dps me arrependo #TheVoiceKids pic.twitter.com/gcJj14LlDP — ytalo (@piranhatriste_) January 7, 2018

QUANDO VEJO A @ DE GRACINHA COM OUTROS #TheVoiceKids pic.twitter.com/tqaxxmJPvC — Puto & Bolado (@50_Tonsdemarrom) January 7, 2018

A crush começa a beijar meu pescoço #TheVoiceKids pic.twitter.com/bqBspAYfql — PLANETA SAPA (@planetasapa) January 7, 2018

as definições de "eu sou rolezeira" foram atualizadas #TheVoiceKids pic.twitter.com/5g8jdyFp1K — geovana banana (@alessiapoets) January 7, 2018