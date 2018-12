Os melhores memes da final do ‘MasterChef Profissionais’ 2018

Foi exibida na noite de ontem (11) a final do ‘MasterChef Profissionais‘ e, como sempre, uma multidão se mobilizou na frente do Twitter para comentar (e zoar) o reality show culinário mais querido do país. Enquanto William e Rafael suavam para entregar os melhores pratos possíveis para Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, o pessoal das redes sociais já estava com um prato de climão e deboche prontinho para ser servido.

Reunimos alguns dos melhores comentários sobre essa final que foi tão polêmica quanto a da temporada dos amadores este ano. Pra começar, já teve gente que… bem… não aguenta mais ver ‘MasterChef’. Sabe aquela sensação de quem tem umas 8 temporadas exibidas a cada ano?

Tomara que tenha masterchef em 2019 né, uma pena que esse ano não teve #MasterChefBR pic.twitter.com/1WO3lzCZpw — lia (@liaswcby) December 12, 2018

A vitória de Rafael esteve longe de qualquer unanimidade. Na verdade as pessoas desgostaram MESMO:

dormindo 1h da manhã pra ver rafael campeão masterchef 2018 #MasterChefBR pic.twitter.com/28c1NQYK5W — natala (@infernkko) December 12, 2018

Sobrou até para o pessoal do mezanino. Todo mundo é vítima do veneninho das redes sociais:

"eu ganhei todas as últimas finais do masterchef so que ninguém sabe" #MasterChefBR pic.twitter.com/ge2n6Fh8kC — yas (@euyasxx) December 12, 2018

A cada vez que Rafael se dava bem na final, era uma tristeza para o pessoal de casa:

CANCELA ESSE MASTERCHEF, VOU FINGIR QUE ESSA TEMPORADA NEM EXISTIU #MasterChefBR pic.twitter.com/XSsCjv2Suc — iohana narah (@iohananarah) December 12, 2018

Meu fetiche é gostar de quem fica em segundo lugar do #MasterChefBR pic.twitter.com/PJEQCuKJWy — girassolzinha 🌻 (@lets_q_let) December 12, 2018

Houve quem estivesse passando pelos estágios do luto. E houve quem tinha certeza de que ano que vem estaria de novo assistindo a uma outra final na Band:

#MasterChefBR eu: depois que o rafael ganhou, não assisto mais eu ano que vem sentada na frente da tv assistindo masterchef: pic.twitter.com/417LBqwSzL — V (@RossiValenthina) December 12, 2018

Eu: afff nunca mais assisto masterChef

Eu ano q vem: #MasterChefBR pic.twitter.com/flqaeeospH — Gi✨ (@martinssgiii) December 12, 2018

A vitória de Rafael fez a internet se unir naquele sentimento de decepção:

MasterChef nunca vou ter perdoar por isso #MasterChefBR pic.twitter.com/kyEPMyZjOc — Paulo Pimenta (@pauloepimenta) December 12, 2018

EU NÃO AGUENTO MAIS SER TOMBADO NAS FINAIS DO MASTERCHEF

Pelo amor de deus deem esse troféu para o will #MasterChefBR pic.twitter.com/lRsZtXEmY7 — vitor (@vitorbarbosaa_) December 12, 2018

eu não acredito q fiquei acordada até agora pra ver o Rafael ganhando#MasterChefBR pic.twitter.com/O8Brv8bJFe — 《Gaby》 (@azariume) December 12, 2018

E o padrão das edições de 2018 foi desvendado por esse usuário do Twitter. Será que é verdade?

Requisitos para ganhar o Masterchef: seja o ranço da temporada #MasterChefBR pic.twitter.com/SA0PFUlJMR — Deninho Freire (@denivyr) December 12, 2018

Inclusive foi só avisar que os dois estariam juntos na semana que vem que…

"Semana que vem teremos um programa especial com os melhores momentos do Amador e do Profissional."

Rafael e Maria Antônia num combo? Não, obrigado. #MasterchefBR pic.twitter.com/lr7RF32auw — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 12, 2018

Mas a melhor definição de o que é ‘MasterChef’ veio com essas duras palavras alertando sobre esse relacionamento tóxico: