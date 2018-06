Os melhores memes de Argentina 2 x 1 Nigéria: Maradona e muita zica

Sem surpresas, os brasileiros ficaram do lado da Nigéria e resolveram mandar o máximo de “zica” para o time da Argentina nesta Copa do Mundo 2018. O jogo decisivo, que começou às 15h nesta terça-feira (26) e classificou os “hermanos” para as oitavas de final por 2 a 1, foi cheio de emoção em campo e, claro, muitas piadas fora dele.

A internet estava inspiradíssima e ainda contou com a grande ajuda de Maradona que, durante a partida, dançou tango com uma torcedora na arquibancada, caprichou nas caras e bocas e até mesmo virou uma pintura renascentista. É sério.

Confira, abaixo, um seleção com os melhores memes!

Zicando a Argentina hoje, mas com medo do jogo de amanhã #ZicaPraArgentina

Vamos Nigéria pic.twitter.com/YPC3jpJngA — Mattheus Moraes (@Mattheus_costa) June 26, 2018

ESCUTA AQUI NIGÉRIA EU EXIJO 2 GOLS NA MINHA MESA AGORAAAA #ZicaPraArgentina pic.twitter.com/raFkQZvRL0 — web diva isaa 🇧🇷 (@fadatuitera) June 26, 2018

“Wakanda Para Sempre” versão Maradona.

qnd alguma coisa dá certo na minha vida pic.twitter.com/6YIDaM02F2 — cleytu (@cleytu) June 26, 2018

Tem uma pessoa literalmente segurando o Maradona pelo quadril pra que ele não caia da arquibancada. O futebol é a maior invenção da humanidade — Murilo Cleto (@MuriloCleto) June 26, 2018

Maradona looking like a damn Renaissance painting. pic.twitter.com/rcbviXAmtF — RΛMIN NΛSIBOV (@RaminNasibov) June 26, 2018

Maradona igual uma pintura Renascentista

Resumo dos Brasileiros neste exato momento#ZicaPraArgentina pic.twitter.com/EE2ZbTvS9M — NEYMAR PISTOLA (@pstneymar) June 26, 2018