No último domingo (14), o assunto que estava por todos os lados era a estreia da oitava e última temporada de “Game of Thrones”. No Twitter, os comentários estavam a todo vapor, mas daquele jeitinho especial da rede social: com memes sobre a trama.

Para não deixar esse momento icônico passar em branco, o MdeMulher fez uma seleção da arte brasileira de transformar tudo em piada. Vale lembrar que aqui você verá um monte de spoilers do episódio, lógico.

Confira:

Na minha época o #GOT era assim pic.twitter.com/3KzcGil7CJ — Cecília Olliveira (@Cecillia) April 15, 2019

#GOT tipo isso pic.twitter.com/ePTZSMpI1j — Presa em uma série de desventuras (@igorskateb13_18) April 15, 2019

Eu vendo vc beijar outras bocas #GOT8 pic.twitter.com/lpttFDwDpn — ANDRÉ NOGUEIRA ☀️🐕🐈🐎🐄🐖🐔🤠💪 (@andrenogueira23) April 15, 2019

vazam cenas do segundo episódio de game Of thrones #Got pic.twitter.com/JpMZtTbBZs — 1 flamenguista (@ulcbe) April 15, 2019

Euron: eu te trouxe um exército

Cersei: tá legal meu anjo, mas cadê meus elefantes????#GameofThrones #GoT pic.twitter.com/5pAt4BsbqB — nath que eu tô passando (@andradedessavez) April 15, 2019

oque a cersei disse: "i really wanted those elephants" o que eu imaginei:#Got #GameofThrones pic.twitter.com/Y3sH3MBocw — ivana oh nana (@iguaannaa) April 15, 2019

A Sansa e a Daenerys em Winterfell #GameofThrones pic.twitter.com/NE3EKTtJqk — ❄ joão targaryen 🔥 (@joaodeivison) April 15, 2019