Brasil 2 x 0 Costa Rica: os melhores memes da vitória da Seleção na Copa

Acorda, menina! O jogo Brasil x Costa Rica fez o Brasil, nesta sexta-feira (22), acordar mais cedo, mas os torcedores, obviamente, não desanimaram e já caíram da cama com o look do dia versão Copa do Mundo 2018.

Após um jogo sofrido, o Brasilzão venceu a Costa Rica por 2 a 0, mas a Seleção de memes, piadas e comentários estava entrosadíssima e claramente foi a vencedora desse jogo.

Abaixo, confira os melhores!

Claramente toda a nação…

Claramente toda a nação 2

Vendo jogo do Brasil 9h // Trabalhando no resto do dia pic.twitter.com/n0PZxTlJbM — aggriane (@lovemaltine) June 22, 2018

Craque e despertador

ACORDA PORRA BORA CARALHO — Neymar Jr (@neymarljr) June 22, 2018

Look do dia

Já pronta para comemorar a vitória do Brasil no jogo de hoje #Copa2018 pic.twitter.com/M66uSLVtAs — BCharts 🇧🇷 (@bchartsforum) June 22, 2018

9 da madrugada, mas todo mundo animadíssima

Trago verdades

Porém o uniforme azul não ganhou a simpatia de todos

E o jogo mal tinha começado e…

ISSO QUE DÁ O JOGO SER CEDO… MENINO NEYMAR JA ESTÁ COM SONO #brasilganha pic.twitter.com/4RBdLxnjyc — Os Gatos Da Copa (@osgatosdacopa) June 22, 2018

Mas a torcida nunca desiste

HAHAHAHAHA

eu chegando no trabalho a tarde fingindo que não bebi de manhã #copa2018 pic.twitter.com/IxPUqzad6m — Guilherme Sousa (@guilhermesousa) June 22, 2018

Acooooorda, menina!

Quem concorda respira

As pessoas não estavam felizes, na real, com o comportamento do Ney…

Uma nação pistola

Jogo ruim do Brasil na copa: de tarde/noite: vc bebe cerveja, bebe cerveja e no final tá rindo ou dormindo de manhã: vc bebe café, bebe café e no final tá o canarinho pistola. — Copa é Copa e vice-versa (@viniciusduarte) June 22, 2018

Muuuuito pistola!

com vontade de voltar pra cama pistola igual o canarinho pic.twitter.com/baptzTRA7S — lucas ⚓️🇧🇷🙏🏻 (@luquinha) June 22, 2018

Muda, Brasil!

🇧🇷 SUBSTITUIÇÃO SEGUNDO TEMPO 🔺 entra Lady Gaga

🔻 sai Neymar pic.twitter.com/CG09biQyJJ — rod (@rodpocket) June 22, 2018

Estamos cansadas!

o único jogador que pode salvar o brasil pic.twitter.com/igflwHut5q — matheus (@whomath) June 22, 2018

Fora! Fora, todos!

💚💚💚💚💚💛💚💚💚💚💚

💚💚💚💚💛💛💛💚💚💚💚

💚💚💛💛💙💙💙💛💛💚💚

💚💛💛💙💙💙💙💙💛💛💚

💛💛💙💙 EU NÃO💙💙💛💛

💛💛💙 ACORDEI 💙💙💛💛

💛💛💙 PRA ISSO!!!!💙💛💛

💚💛💛💙💙💙💙💙💛💛💚

💚💚💛💛💙💙💙💛💛💚💚

💚💚💚💚💛💛💛💚💚💚💚

💚💚💚💚💚💛💚💚💚💚💚 — Matheus Rocha (@neologismo) June 22, 2018

Sextou, mas o que fica é o gosto amargo do impedimento.

impedimento o próprio nome já diz. impediu o brasil de sorrir — Loba (@arrombida) June 22, 2018

E a galera começa a apelar para a astrologia…

Se a copa é em junho NÃO PODE convocar leonino

Olha o desastre que é jogador jogando no inferno astral

Isso é B A S I C O, Tite. BÁSICO. — COMO É QUE PERDE UMA BOLA DESSAS (@leodefranca) June 22, 2018

Ninguém está bem, não.

Hoje eu nao to legal … Paciência no Limite !! — Neymar Jr (@neymarjr) May 19, 2011

Ana Maria trazendo verdades

rt @anamariabraga era pra eu tá fazendo uma receita do caralho agora e me tiraram do ar pra ficar 0x0?? — luscas (@luscas) June 22, 2018

Viu uma vitória aí, Raven?

Dá mais uma chance!

OUVE A MÚSICA DE NOVO VOCÊ NÃO OUVIU DIREITO pic.twitter.com/T8Ylug9OPH — 9Ariel (@arielfilipe) June 22, 2018

kkkkkkkkkkk

eu ri um pouca pic.twitter.com/ry8XMUEjUd — repórter de rua do #SeleçãoBuzzFeed (@manubarem) June 22, 2018

Né?

Quem nao efia tomaaaaa — Luciana Gimenez (@LucianaGimenez) June 22, 2018

Assistindo ao jogo

Conselho amigo…

EI CABELEIREIRO DO NEYMAR, TENTA ISSO AQUI NELE FAZ FAVOR pic.twitter.com/ju0WvbDZnO — 🏳️‍🌈 Verinha Junina 🏳️‍🌈 (@bicmuller) June 22, 2018

Ross, é você?

Firmino vai entrar pra sorrir na area e cegar a zaga é isto pic.twitter.com/85D2EPFWm8 — Babi (@babi) June 22, 2018

Uma nação em 1 tuíte

30 minutos do segundo tempo 0x0 pic.twitter.com/Ocum45i5tI — luan vinicius lovato (@luanlovato) June 22, 2018

Rapaz…

Neymar sai direto da Copa pra estrelar a próxima novela das 9, ator de primeira #Copa2018 — BCharts 🇧🇷 (@bchartsforum) June 22, 2018

Difícil esse jogo…

quem é a rainha do pop? A GAGA

então cala a sua boca pic.twitter.com/izSmglcxzr — rod (@rodpocket) June 22, 2018

Mas a gente esquece tudo quando é GOOOOOOOOL!

Porém, importante lembrar:

SEXTOU!

SEXTOU MUUUUITO!

o melhor momento desse jogo pic.twitter.com/FFom9sMn7u — Gui (@Aguinaldinho) June 22, 2018

Nosso novo look do dia