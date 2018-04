O ‘BBB18‘ está chegando ao fim, mas nos últimos meses ele soube nos divertir como ninguém. Separamos os melhores memes e momentos dos brothers para você relembrar com carinho esses meses que passamos juntos com eles.

“Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai”

Se tivermos de escolher um único meme que representa todo o ‘BBB18’, a única opção possível é o lema motivacional de Jéssica. Em um momento de grande aflição de Patrícia, a personal trainer mostrou que não entende apenas de posições corretas para se levantar um supino: Jéssica ensinou que nunca devemos abaixar a cabeça, senão nossa coroa cai. Lindíssima, falou tudo!

“Gleici Taradona, Gleici Taradona”

Ana Clara criou um maravilhoso de funk intitulado “Gleici taradona”. A letra é basicamente… o nome da música sendo repetido eternamente, mas a canção grudou na nossa cabeça. Pra completar, ainda tem um GIF animado maravilhoso de Gleici rebolando sem parar enquanto o grupo de Diego combinava votos. É rainha, né!

Rendeu um dos melhores memes! REMEMBER GLEICI pic.twitter.com/m9sZyq4JbJ — Nat 🍀 (@Natiflix) April 11, 2018

O noivo de Taubaté

Desde o surgimento da grávida de Taubaté, a cidade tem sido usada como adjetivo para coisas não tão verdadeiras assim. Dessa forma, toda a internet apelidou Lucas de “noivo de Taubaté”. O motivo? Ele falava toda hora da noiva, mas não parava de se engraçar com Jéssica. No final, ele ficou sem a sister e sem a própria noiva, que deu um perdido nele aqui do lado de fora.

Breno rindo (muito)

Às vezes achávamos algo muito engraçado na internet, mas faltava alguma representação virtual para demonstrarmos toda essa graça. Agora não falta mais, pois esse vídeo do Breno salvou nossos dedos de precisarem ficar digitando “kkkkk” ou “hauahduahauahauah” quando vemos uma piada boa. Agora é só colar o link do brother rindo.

Bordões de Kaysar

Tal qual um personagem do extinto ‘Zorra Total’, Kaysar tentou emplacar seus bordões continuamente toda vez que aparecia. Até funcionou no começo da temporada, quando todos os personagens repetiam o seu “caraco” ou seu “toma que toma”. Atualmente só o próprio Kaysar mantém o uso dessas expressões, os outros brothers apenas reviram o olho.

As caras de Ana Clara

Desde o quadro “O Grito” a gente não via algo tão expressionista quanto as caras que Ana Clara faz quando está incomodada com algo. É a rainha dos memes.

Ana Clara, vai tomar banho!

Como se já não bastasse Ayrton pedindo para Ana Clara ir gravar o Raio-X ou ir dormir, a sister teve que lidar com a internet clamando para ela tomar banho. A montagem abaixo viralizou tanto que o Tiago Leifert precisou desmenti-la ao vivo e avisar que era só um meme.

‘O Outro Lado do Paredão’

O meme definitivo dessa edição do ‘BBB’. Quando Gleici voltou do quarto farol e foi revelar aos demais que não havia sido eliminada, toda a internet torceu para ela fazer como a Clara de ‘O Outro Lado do Paraíso‘. Deu tão certo que não só a Globo usou a mesma música do retorno de Clara como a própria sister repetiu as palavras da vingativa de Palmas. Foi muito incrível.