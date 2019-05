Os memes mais raivosos do 5º episódio da 8ª temporada de ‘Game of Thrones’

Atenção: esse texto contém spoilers do quinto episódio da oitava temporada de “Game of Thrones”.

Emilia Clarke já havia dito que o quinto episódio da oitava (e última!) temporada de Game of Thrones seria o mais épico e o capítulo da trama exibido no último domingo (12) provou que a atriz não mentiu. Entre tantos acontecimentos chocantes, os fãs da série estão lidando com eles do melhor jeito possível: com memes.

Nas publicações da rede social, o clima está à la batalha de Winterfell: de um lado, os internautas estão disposto a defender a atitude de Daenerys de tacar fogo em tudo e queimar quem quer que entrasse no caminho, enquanto que do outro, os fãs estão indignados com o rumo que foi dado à mãe dos dragões, com o papel de rainha louca.

Quem também levou os fãs do desespero ao alívio com os devidos memes foi a Arya. Durante o episódio, os admiradores da personagem de Maisie Williams precisaram do coração em ordem, porque os roteiristas fizeram com que eles achassem diversas vezes que a grande guerreira havia morrido.

O deboche também ganhou espaço entre os memes do penúltimo episódio da série com a morte de Cersei (Lena Headey). Os internautas estão indignados de que ela não morreu diante de uma grande luta, mas simplesmente soterrada. O choque com a cena foi tanto que alguns fãs começaram uma teoria sobre Cersei não ter morrido de verdade.

Confira os memes:

Daenerys tocando fogo em kings landing ao som do globo rural #GameofThrones pic.twitter.com/QDxCeCUhwT — ✨ (@cynthiamoraisv) May 13, 2019

Episódio perfeito, vai tomar no cu quem não entendeu as referências do motivo dela ter feito o que fez #GameofThrones pic.twitter.com/g6KtfCIRrV — LERREU ta ligado ? (@E_L_I_E_L) May 13, 2019

A melhor cena do episódio foi a da Cersei saindo de fininho da briga do Montanha com o cão. MELHOR. Parecia eu quando a mãe de um amigo começava a brigar com ele na minha frente. #got — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) May 13, 2019

me provem que a cersei morreu quero ver o corpo #GameOfThrones — valéria doesn't share food (@Iam5Beatle) May 13, 2019

#GameofThrones Daenerys: *passa 7 temporadas falando que vai queimar tudo* Daenerys: *queima tudo* Público: pic.twitter.com/Z2QgGRM2cR — ju sorati (@soratij) May 13, 2019

Parabéns pra quem fez isso Kkkkkkkkkkkk

#GameofThrones pic.twitter.com/lBDdpSARY4 — Caio Bianchi (@caiobianchi1) May 13, 2019

sobre a cersei e o jaime #GameofThrones pic.twitter.com/V0x0069Mdg — et bilu (@beattakeone) May 13, 2019

Ontem Brinquei de Morto Vivo com a Arya.😅

“Ih não Arya morreu”

“Ah não tá viva”

“PQP AGORA ELA FOI PRO SACO”

“Ah não estava ali no cantinho deitada”

“Tá viva”

“Tá morta”

“Tá viva”#GameofThrones pic.twitter.com/Ba7RVdMcOL — Adriano Guimarães (@drianno75) May 13, 2019

Se atacarem meu bb vulgo Daenerys rainha da minha vida eu taco fogo em vcs também #Daenerys #GameofThrones pic.twitter.com/lnQl5Yo4js — ódio e tesão acumulado (@esmurro) May 13, 2019

Quero ver as Danyzetes defenderem ela agora

Eu:#GameofThrones pic.twitter.com/Z3pPDP8Gov — Paulo Targaryen 🐉 (@euribasou) May 13, 2019

representação das minhas reações em todas as cenas da arya #GameOfThrones pic.twitter.com/UpS3xOgOi9 — ana (@mercigokku) May 13, 2019

Eu indo dormir fingindo que esse episódio nunca aconteceu. #GameofThrones pic.twitter.com/0F1UHlbBQk — Yanka_nas (@YankaNas) May 13, 2019

a cada episódio que passa a cara de desespero da Emilia Clarke falando BEST SEASON EVER………… faz mais sentido pic.twitter.com/Vupjugemv2 — Lorena Piñeiro (@lorenapineiro) May 13, 2019

Me tornei a pessoa que mais temia, a que quer esse final aí#GameofThrones pic.twitter.com/wfCak2zW6b — Matheus william (@Mwilliamramos) May 13, 2019

"O livro do George R.R. Martin vai ter um desfecho melhor!" O George… #GameOfThrones pic.twitter.com/QdLGFlo3FL — Tiago Gonçalves (@TiagoDragonborn) May 13, 2019

Tyreon : Quando o Sino Tocar nós Recuamos.

Daenerys: Ok Sinos: a

Daenerys: Queima Tudo Nessa Porra#GameofThrones #Daenerys pic.twitter.com/enZavFFPL9 — DRACARYS NELES (@arthur91180215) May 13, 2019

já tá saindo as fotos do último episódio

a loucura vai ser tanta que vai conversar até com papagaio #GameofThrones pic.twitter.com/AflO23U7nF — Tony (@LealAntonioR) May 13, 2019

Daenerys chegando pra Governar Como se Nada Tivesse Acontecido#GOT#GameofThrones pic.twitter.com/N6WjBAxQ6c — DRACARYS NELES (@arthur91180215) May 13, 2019

Parem de criticar a Daenerys. Se alguém matasse meu pet, eu faria muito pior. #GameOfThrones pic.twitter.com/oCP5LCQgS9 — ɔɹnǝssǝuɔıɐ 🧩 (@cruessencia) May 13, 2019

Cersei saindo de fininho enquanto o Cão luta com a Montanha.#GameofThrones pic.twitter.com/c6lmtFS6DO — Mario Vianna Show (@marioviannashow) May 13, 2019

Eu no começo do EP vendo tudo pegar fogo e jurando que a Cersei iria queimar tbm/ eu min depois vendo ela morrer soterrada.#GameOfThrones pic.twitter.com/GEn91269ST — ET Perdida 👽 (@LetsG0o1) May 13, 2019

Resumo do episódio de ontem de Game of Thrones #GameofThrones #GoT pic.twitter.com/3sMLD8gGnI — Teco Edukator (@Teco_Edukator) May 13, 2019

Hound: EU VOU MATAR VOCEE

Mountain: GRRRRR

Cersei: sem tempo irmão #GameOfThrones pic.twitter.com/4xUsMIVk0C — Macy Omilhada (@macybabexo) May 13, 2019

O dragão da daenerys tem mais gás armazenado do que a Petrobras.#GameofThrones pic.twitter.com/wYLkBnvfvf — Lucca Johannes (@LuccaJohannes) May 13, 2019