Os momentos mais polêmicos da TV em 2018

A televisão brasileira não é feita apenas de novelas ou do Fernando Rocha fazendo a Dança do Tremilique às dez e meia da manhã, nós nos especializamos em transmitir momentos mais polêmicos que mamilos em rede nacional. O ano de 2018 rendeu em especial muitos climões e situações desconfortáveis, e relembramos de alguns nessa matéria.

Silvio Santos e o caso com Claudia Leitte

–

O dono do SBT estar numa lista de polêmicas nem é muita surpresa, com o passar dos anos Silvio Santos tem desandado num tsunami de declarações muito inadequadas. O caso mais polêmico de 2018 envolvendo o “patrão” foi durante a transmissão do Teleton.

Claudia Leitte estava no palco para se apresentar quando ouviu palavras grosseiras do apresentador. Ao ver a cantora com um vestido curto, Silvio Santos afirmou que ficaria excitado se a abraçasse daquele jeito. Claudinha até começou a brincar com isso, mas Silvio Santos seguiu uma escalada de assédios verbais.

Depois daquilo, e da repercussão, Claudia Leitte publicou em suas redes sociais o quanto havia ficado incomodada com o episódio lamentável.

O cachorrinho “dopado” de ‘O Tempo Não Para’

–

O cão Pirata é uma das atrações de ‘O Tempo Não Para‘, mesmo um pouco esquecido na própria novela. Mas a polêmica envolvendo o pet rolou no ‘Video Show‘, porque as atrizes mirins que contracenam com ele afirmaram algo muito polêmico: segundo elas, a produção supostamente utilizava algo para dopar o cachorrinho, com o intuito de fazê-lo ficar mais calmo.

O negócio pegou tão mal que Sophia Abrahão, apresentadora do vespertino, logo precisou explicar ao pessoal de casa que aquilo não era verdade. Infelizmente, o estrago já estava feito.

Kéfera rebate espectador do ‘Encontro com Fátima’

–

O ‘Encontro‘ segue como um bom palco para debate de temas polêmicos, mas às vezes as discussões acabam ganhando mais projeção que o tópico. Recentemente, um telespectador deu um depoimento sobre um episódio envolvendo assédio, e a influenciadora Kéfera ficou incomodada com um rapaz explicando para as mulheres o que era um assédio.

Após classificar as ações do espectador como mansplaining e manterrupting, a polêmica foi parar nas redes sociais, lugar onde outros influenciadores compraram briga com a YouTuber. O negócio foi bem longe, mas popularizou de alguma forma essas palavras.

Agressões em realities da Record

–

O nível dos realities da Record é um pouco abaixo dos das outras emissoras, e a prova disso é a incrível marca de quatro pessoas expulsas por agressão em um único ano. Inaugurando esse recorde lamentável está o casal formado por Diego Grossi e Franciele Almeida, expulsos do ‘Power Couple Brasil‘ após uma confusão envolvendo Munik Nunes e Anderson Felício.

As outras duas expulsões rolaram na mais recente edição de ‘A Fazenda‘, na qual Nadja Pessoa foi retirada após agredir Caíque Aguiar, assim como Cátia Paganote foi afastada por agredir Evandro Santo durante uma brincadeira. Clima pesado.

Troca de bailarina no ‘Dança dos Famosos’

–

O ‘Dança dos Famosos‘ é uma projeção absurda para as dançarinas do ‘Domingão do Faustão‘ e ser escolhida para fazer par com um famoso no reality de dança é uma grande honra. Infelizmente, nem todo mundo consegue a tão desejada química.

Por sorteio, Sérgio Malheiros caiu com a dançarina Natacha Horana, mas o ator teria requisitado à produção uma troca. Mas nova dupla formada com Suellem Morimoto não ajudou muito o rapaz, que logo foi eliminado do programa.