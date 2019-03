Os Mutantes: Marcelo e Maria escapam da ilha

Marcelo e Maria conseguem voltar para

São Paulo

Foto: Michel Angelo/ Record

Beto (Felipe Folgosi) vai até a ilha dos mutantes atrás do irmão e enfrenta as alucinações de Pesadelo (Felipe Adler). Ele consegue se livrar do monstrengo e reencontra Marcelo (Leonardo Vieira), Tati (Letícia Medina) e Maria (Bianca Rinaldi). O policial avisa que tem um barco ancorado ali perto e os heróis, junto com a Liga do Bem, finalmente saem da ilha. Assim que chega a São Paulo, Maria corre até a mansão dos Mayer e surpreende Samira (Bianca Rinaldi). As duas lutam e Maria bota a vilã para correr.