Os testes de elenco de Stranger Things são a coisa mais fofa ever

“Stranger Things” alcançou tanto sucesso em 2016 que a Netflix resolveu lançar uma série documental junto com a estreia da segunda temporada. Em sete episódios, “O Universo de Stranger Things” mostra cenas de bastidores e debates com o elenco e os criadores da série.

Mas se você não está com ânimo de assistir a tudo isso, a gente adianta qual é a melhor parte do programa: os testes de elenco dos atores mirins. Explosão de fofura!

Para completar, é maravilhoso ver a reação de Millie Bobby Brown (Eleven) e Finn Wolfhard (Mike) quando assistem aos vídeos:

E para quem tem curiosidade de ver os pequenos de “Stranger Things”antes da fama, um vídeo do canal Mashup Monster mostra cenas bem interessantes. Millie já fez uma ponta em “Grey’s Anatomy” e Finn em “Supernatural”, por exemplo.

Mas a melhor revelação é o fato de que Gaten Matarazzo (Dustin) e Caleb McLaughlin (Lucas) arrasam cantando! Gaten aparece pequenininho numa apresentação no US Open (torneio de tênis americano) e Caleb interpretou ninguém menos do que o Simba, no “Rei Leão” da Broadway.

Estamos apenas desejando que esses dois façam uma cena musical na série!