Otaviano Costa decide não renovar seu contrato com a Globo

Essa notícia pegou todo mundo de surpresa nessa quarta-feira (24). O apresentador Otaviano Costa decidiu não permanecer como contratado da Globo, e seguirá sua carreira profissional ficando disponível para qualquer outra emissora ou empresa com interesse em contratá-lo.

Seu último trabalho na emissora foi na temporada do ‘Tá Brincando?‘, um programa de variedades em que jovens disputavam contra pessoas da terceira idade em provas. A repercussão do programa foi apenas mediana. Antes do programa solo, Otaviano Costa apresentou o ‘Vídeo Show‘ entre os anos de 2013 e 2018, na fase que o programa passou a ser exibido ao vivo. Ele esteve na fase recente mais lembrada pelo público, ao lado da humorista e atriz Monica Iozzi.

Na Globo, Otaviano também passou por várias novelas desde sua contratação em 2009, com destaque para seu papel na novela ‘Caras & Bocas‘. Sua última participação nas novelas foi como um advogado em ‘Salve Jorge‘, que coincidentemente terminou a novela ao lado da personagem de Flávia Alessandra (sua esposa na vida real).

Sem a certeza de que o ‘Tá Brincando?’ ganharia uma segunda temporada, Otaviano Costa acabou escolhendo deixar a Globo de lado. A decisão de sair da maior emissora do país é vista por muitos como loucura, mas rendeu bons frutos para profissionais como Evaristo Costa. Será esse o caminho para Ota?