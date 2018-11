Ouça “Thank U, Next”, a nova música de Ariana Grande que fala de seus ex

Embora o último álbum de Ariana Grande tenha sido lançado há poucos meses, a cantora deixou os fãs enlouquecidos com a notícia de que já há um novinho a caminho. E ela decidiu soltar rapidinho o título e a canção que leva o mesmo nome. “Thank U, Next” fala sobre seus antigos relacionamentos, citando nomes dos ex, incluindo o último, Pete Davidson.

Parece que tudo aconteceu de forma imprevista: o problema é que saiu na mídia que Pete faria piada com o término do noivado deles em “Saturday Night Live”, então Ariana resolveu se adiantar e soltou a música meia hora antes do programa ir ao ar.

Na música, ela agradece aos ex por tudo o que passou e disse que está pronta para a próxima. Ouça: