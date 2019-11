Pabllo Vittar é a primeira drag queen a ganhar o MTV EMA

É representatividade que você quer, @? Neste domingo (3), acontece o MTV Europe Music Awards 2019 (MTV EMA), uma premiação importante dos grandes nomes da música, em Sevilha, na Espanha. E, pela primeira vez na história, uma drag queen ganhou o prêmio, na categoria de Melhor Artista Brasileiro. O nome dela? Pabllo Vittar!

Conhecida por hits como “K.O”, “Flash Pose” e “Corpo Sensual”, a cantora usou o Instagram para mostrar a reação ao saber que havia ganhado o prêmio e, no Twitter, agradeceu a força dos fãs em toda sua história.

GANHAMOS o EMA Quero agradecer a todos que viciaram a bateria do celular votando, que acreditaram na gente e que dedicou um minuto do seu tempo para poder votar em mim! Muito obrigado a todos os vittarlovers, a a minha família, minha equipe e a Deus por esse momento!! — Pabllo Vittar (@pabllovittar) November 3, 2019

Além da vitória de levar o prêmio para casa, a drag também marca a história por ser a primeira artista brasileira a se apresentar no MTV EMA e também por interromper a sequência de vitórias de Anitta – ela havia ganhado os cinco anos anteriores consecutivamente.

Já sobre o look para o show, Pabllo apostou em um macacão florido dos pés a cabeça. A lace loira também marcou presença, com os fios separados ao meio emoldurando seu rosto. Tudo isso junto com uma maquiagem em tom alaranjado nos olhos.

