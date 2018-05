Pabllo Vittar estará na Parada do Orgulho LGBT 2018, em São Paulo

A 22ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo acontecerá no próximo domingo (03) e esse ano o tema é “Poder para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz”. As primeiras atrações já foram confirmadas e uma delas é a drag queen Pabllo Vittar.

Serão 18 trios espalhados pela Avenida Paulista, que irão até o centro da cidade. E nos dois trios patrocinados pela Uber estarão Pabllo Vittar, Preta Gil, Lia Clark e Pepita, além da drag April Carrion, do reality RuPaul’s Drag Race.

E não acaba por aí, pois há uma agenda completa a partir de 31 de maio – dia em que acontecerá a 18ª Feira Cultural LGBT de São Paulo. No dia 1° de junho vai rolar o 18º Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade 2018 e, para terminar, a 22ª Parada do Orgulho LGBT.