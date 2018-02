Os desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro não poderia terminar com um melhor personagem do que Pabllo Vittar. A cantora fez sua estreia na Sapucaí com a Beija-flor de Nilópolis, que encerrou a segunda noite de desfiles no Rio.

Ela era destaque do último carro da escola, que exaltava a diversidade e fazia um apelo por mais amor e tolerância. O enredo da escola, inclusive, era “Monstro É Aquele Que Não Sabe Amar (Os Filhos Abandonados da Pátria Que Os Pariu)”.

Usando um maiô que misturava transparência e muito brilho, Pabllo representou o público LGBTQ com a colorida bandeira do movimento.

Logo após o desfile, Pabllo foi convidada a visitar o estúdio da Globo na Sapucaí e foi questionada por Fátima Bernardes sobre o que sentiu na avenida. “Fiquei muito emocionada porque lembrei de tudo que passei quando era mais novo”, disse ela.

A repercussão da estreia de Pabllo não poderia ser diferente. A internet elogiou a representatividade da cantora e o desfile da Beija-flor como um todo.

minha escola de samba favorita é a beija-flor e eles colocaram a pabllo de frente com uma representatividade incrível. eu tô extremamente feliz por isso. obrigado, lindos. isso foi muito importante para nós todos! @BeijaFlorReal @pabllovittar 🌈✨❤️ https://t.co/vjCn4XZVYO — yu (@24kmagyc) February 13, 2018

pabllo vittar tava muito linda no desfile da beija flor eu to apaixonado — ary (@ouroyals) February 13, 2018

Linda, maravilhosa pabllo vittar te amo muito 💕💕 — Tamara jhennyff (@TDhennyff) February 13, 2018