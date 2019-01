Pabllo Vittar rompe com grife que apoia Bolsonaro

Pabllo Vittar vinha divulgando alguns produtos da marca de sapatos Victor Vicenzza em trabalhos recentes. Mas a parceira chegou ao fim no último sábado (1), após o proprietário da grife manifestar apoio ao candidato Jair Bolsononaro (PSL) – incluindo curtidas em algumas publicações no Instagram do candidato e uma nota oficial a favor do deputado.

A cantora que já tinha se manifestado contra Bolsonaro, afirmando que se ele ganhasse as eleições, iria embora do país, usou o stories para desabafar e declarar a quebra de vínculo com a marca.

Após a repercussão, o dono da grife que, inclusive, é conhecida por trazer mensagem de respeito à diversidade e pensar no público gay, ao oferecer sapatos femininos em tamanhos grandes, também se posicionou nas redes sociais.