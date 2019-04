Pai de Beyoncé anuncia musical sobre a história das ‘Destiny’s Child’

Os holofotes ao redor de Beyoncé Knowles não se apagam. Depois do sucesso de “Homecoming”, tanto na versão de documentário na Netflix como no álbum com o mesmo nome, dessa vez, o pai da cantora surgiu no Instagram com um anúncio importante. Ele está produzindo um musical sobre a história do girl group “Destiny’s Child”, em que a Queen B começou a carreira, junto com Kelly Rowland e Michelle Williams.

Na publicação feita por Mathew Knowles, o nome da produção já foi relevado: “Survivor: The Destiny’s Child Musical”. Ainda na postagem, o empresário anunciou que a Broadway será um dos locais da apresentação, mas ele também planeja uma turnê ao redor do mundo.

Já segundo o TMZ, o objetivo do pai da artista é trazer ao público uma visão honesta dos bastidores do grupo, como foi na vida real, mas a partir da perspectiva dele. “Sinto que é hora de dar ao mundo a oportunidade de ouvir, ver e sentir as vitórias e fracassos que tive como marido, pai e gerente que arriscou tudo em busca da realização de sonhos – meus e de outros”, escreveu Mathew no site pessoal dele.

Ainda não se sabe quem vão ser as artistas que interpretarão as três cantoras, mas podemos esperar os hits do grupo como trilha sonora do espetáculo, afinal, é um grande musical, né?