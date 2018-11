Paola Carosella cai em prantos durante eliminação no ‘MasterChef’

É impossível separar totalmente o lado profissional do emocional em um reality show. Se até os competidores do ‘MasterChef Profissionais‘ são jogados numa montanha-russa de emoções, imagina os jurados que acabam se afeiçoando a alguns deles. Na eliminação ocorrida ontem (13) no reality, pudemos ver Paola Carosella muito desconcertada durante a despedida.

A prova de eliminação era relacionada a fermentação, e o chef André já não estava naquele ânimo para participar. O cozinheiro estava com problemas pessoais, e isso se refletiu no seu kimchi. “Eu estava focado em outras coisas, estava com a cabeça no meu filho, na minha família”, explicou.

Assim, o curitibano que era um dos favoritos da edição acabou eliminado. Os três chefs jurados se uniram para oferecerem um abraço e uma palavra de apoio, e até falaram que a disputa era uma “final antecipada”. Porém, no meio disso tudo, Paola Carosella começou a chorar. E muito.

A cozinheira declarou que André deveria estar na final, e que quase ninguém nesses anos todos de reality a inspirou daquela forma. “Eu te admiro muito muito mesmo”, disparou. E ainda encerrou dizendo que o Brasil já deu a ele a vitória do programa.

Restam apenas cinco participantes no ‘MasterChef Profissionais’, que deve acabar em breve.