Paola Carosella compara prato do MasterChef a produto de limpeza

Com “apenas” 19 participantes na disputa (que o programa sempre fala como se fosse pouco), o ‘MasterChef Brasil‘ dessa terça-feira (3) chegou com muito desafio para esses cozinheiros amadores. Afinal, somente os fortes conseguem encarar os três exigentes jurados, Ana Paula Padrão e o relógio que nunca para de se mexer, não é mesmo? Se você não estava na frente da TV ou então acompanhando o streaming oficial da Band, contamos como foi o programa.

Milho ou Coco?

Em um programa totalmente gravado nos estúdios da emissora, logo de inicio os candidatos foram colocados numa prova em que eles teriam de escolher um protagonista para seus pratos. Mas não estamos falando de atores não, cada um dos aspirantes a chef precisou escolher se faria um prato com milho ou coco.

Até aí estava tudo muito fácil, mas é lógico que a produção iria aprontar alguma para incentivar o climão entre os participantes. Katleen, que venceu a prova da última semana, precisou tomar uma decisão difícil: após cada um decidir o protagonista de seus pratos, a cozinheira escolheu se eles deveriam fazer algo salgado ou doce.

Essa reviravolta bugou o cérebro dos participantes. Muitos estavam super empolgados com uma receita na cabeça, até que Katleen mudou tudo e fez com que eles não soubessem mais o que preparar. Andressa e Eliane foram duas das que não sabiam nem por onde começar! Como se não bastasse essa “cortada” dada por Katleen, nessa prova em especial os cozinheiros se machucaram muito com facas e demais objetos cortantes. Seja no preparo ou simplesmente tentando quebrar o coco, essa foi uma prova que exigiu muito sangue. Literalmente.

Apenas os melhores e os piores foram chamados em destaque. Um dos destaques positivos foi Clarisse, que fez uma caldeirada de peixe com leite de coco, inclusive fazendo o próprio leite de coco por dica de Paola Carosella. A cozinheira ficou tão emocionada com a dica que comentou como a argentina era a sua Yoda (o famoso mestre de ‘Star Wars’). Já quem não se deu muito bem foi Eliane, que fez um mousse que não estava aquelas coisas.

Eis o que aconteceu: Eliane ficou a prova inteira indo na bancada de seus colegas pedir alguma orientação sobre como fazer sua mousse, mas sem muito sucesso na hora de absorver o conteúdo. A cozinheira apresentou seu prato como um creme de coco, porque seu mousse ficou num ponto tão errado que restou a ela chamar de outra coisa. Após provar a iguaria, Paola fez uma comparação que doeu até no nosso coraçãozinho: a jurada disse que aquele creme parecia produto de limpeza sabor coco. Pense pelo lado positivo, Eliane, pelo menos deu pra sentir o gosto de coco!

O desafio das geladeiras

Eliane, Brissa e Crisleine, por serem os destaques negativos, ganharam menos tempo na prova de eliminação. Já Thiago, o vencedor, precisou escolher qual colega ficaria com quais geladeiras dos chefs cada um dos demais participantes ficaria na segunda prova. Calma que a gente explica: haviam três geladeiras no estúdio, uma para Henrique Fogaça, outra para Erick Jacquin e, por fim, uma representando Paola Carosella. Dentro haviam ingredientes que tinham tudo a ver com cada um dos jurados, e o objetivo de cada cozinheiro seria fazer um prato com aquilo no tempo proposto. Como já foi dito, Thiago acabou escolhendo o desafio de cada um.

A prova correu como o esperado, ou seja, com muita confusão e desinformação nas bancadas. Na tentativa de impressionar os chefs jurados, os cozinheiros amadores decidiam pegar algumas coisas que não tinham nada a ver para misturar e ver no que ia dar. Isso quando a pessoa conhecia os ingredientes: Fogaça ficou incrédulo ao ver que uma das cozinheiras não sabia o que era vitelo.

A grande vitoriosa da noite foi Rita. A amadora pegou a geladeira de Jacquin e fez um belo bolo com espuma de iogurte. O chef francês ficou tão apaixonado pela receita simples e gostosa que até quis filar um pouco mais do prato, deixando meno para seus colegas. Sorte para uns, azar para os outros: Brissa e Eliane acabaram com os piores pratos da prova, mas por causa do ponto da carne quem foi eliminada foi Brissa.

No próximo programa, estaremos diante da maior prova dos ‘MasterChef Brasil’ de todos os tempos. Que tal uma refeição para 300 pessoas? Será que o pessoal dá conta?