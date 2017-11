Paola Carosella dá curso de gastronomia para mulheres trans

Paola Carosella, musa cozinheira e jurada do MasterChef, juntamente com o sócio, Benny Goldenberg, e o Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) irão capacitar pessoas trans para serem ajudantes de cozinha.

O curso tem nove módulos que ensinam o básico do trabalho na cozinha de um restaurante, desde lidar com os resíduos até a estocagem dos alimentos, além de ensinar como são feitos pratos básicos. Em outros módulos vão mostrar quais são os cargos dentro da cozinha e as questões burocráticas comuns: “O que é uma jornada de trabalho, o que se considera hora extra, como se lê um holerite” a jurada do MasterChef diz no site oficial do MPT.

A primeira classe será composta por 25 mulheres trans vindas do Transcidadania, projeto da prefeitura de São Paulo que acolhe transexuais e travestis em situação de extrema vulnerabilidade. As aulas serão filmadas para servirem como base em futuros cursos e as alunas escolherão o nome do projeto que deu origem ao curso de culinária.

A formatura será no dia 7 de dezembro de 2017 no auditório do MPT-SP e Paola estará presente, junto com Elisa Lucinda, poeta, atriz e jornalista que fará workshops com as estudantes durante o curso.

Cada aluna contratada será acompanhada de perto pelas instituições parceiras para facilitar a adaptação no novo emprego.