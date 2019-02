Papais famosos falam com emoção dos filhos

Rodrigo Faro e suas filhas Clara e Maria

Foto: Ag. News

Mesmo longe, sempre presente

Astro da Record, Rodrigo Faro está sempre ocupado. Requisitadíssimo, passa dias da semana gravando O Melhor do Brasil ou participações especiais em outros programas da emissora. Porém, o apresentador interrompe o que estiver fazendo quando o assunto são as filhas, Clara e Maria, para a felicidade das garotas e da mulher, Vera Viel. E ela é só elogios ao amado a quem encherá de carinho no Dia dos Pais. “Falo com muito orgulho do Rodrigo, que é presente e amoroso. Ele nasceu para ser pai! É companheiro, faz a lição de casa com a Clara… É meu porto seguro”, garante a estrela do Zapping, da Record News, e que está esperando a terceira herdeira do casal. “Ele é apaixonado por menina!”, comemora.

Bruno com os três filhos

Foto: Ag.News

Coração apertado

O sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, não descuida dos três filhos, Vinícius, de 16 anos, Enzo e Maria Eduarda, de 4. Nas turnês que faz pelo país, sempre que pode, carrega a prole e a esposa, Marianne Rabelo, para ficar de olho nos orgulhos de sua vida. “É uma missão incrível, com descobertas a cada dia. Posso dizer que realmente conheço o amor incondicional. E fico aflito com doenças… Se a criança tem qualquer problema, me desconcerto”, revela. Para o intérprete que conhece o trio da pesada como a palma da mão, é fácil saber quem deve seguir seus passos. “O mais velho é bem tímido. A Duda é divertida e adora batons e badulaques, mas o Enzo deve ter a minha veia musical, pois não pode ver um palco (risos)”, brinca.



Cássio Reis e o pequeno Noah

Foto: Ag.News

Cumplicidade sem limites

A relação de Cássio Reis com o herdeiro, Noah, é de pura afinidade. Apesar da agenda corrida do paizão, que precisa viajar bastante a fim de fazer reportagens sobre turismo para o Hoje em Dia, da Record, e o programa Tam Nas Nuvens, os lindinhos são vistos sempre se divertindo juntos em passeios animados ao shopping, ao teatro ou à praia. “Nasci para ser pai e conhecer Noah”, derrete-se o artista para o pequeno, seu filho com a atriz Danielle Winits.

O abraço de Leonardo no filho

Foto: Ag.News

Emoção à flor da pele

Superpreocupado com a felicidade do clã, o cantor Leonardo passou por um grande susto após o gravíssimo acidente de carro do primogênito, Pedro Leonardo, em abril passado. Para alívio do ídolo e de seus milhares de fãs, o rapaz está se recuperando bem e recebendo o carinho do pai. “Foi uma reviravolta na minha vida e na vida da minha família. Uma vitória”, comenta Leonardo, radiante, antes de comemorar o seu melhor Dia dos Pais dos últimos anos, sem dúvida.



Britto Jr. e Arthur

Foto: Ag.News

Substituto à altura

Aos 7 anos, o pequeno Arthur se empenha muito para tirar boas notas na escola. Mas se depender do pai, Britto Jr., apresentador de A Fazenda, o menino já tem uma profissão. “Ele é um comunicador nato, um verdadeiro artista! É espontâneo e consegue falar tanto com crianças quanto com adultos”, elogia, antes de contar as brincadeiras que faz com o garoto, fruto de sua união com Fernanda Fernandes. “Ele senta em um saco de pano e eu fico puxando para lá e para cá. É muito legal! Se eu disser que é amor, é amor. Orgulho, é orgulho… É ternura, alegria. Todos os bons sentimentos vêm juntos. É uma coisa maravilhosa, que transforma a pessoa”, afirma.



Neymar no dia do nascimento de Davi Lucca

Foto: Divulgação

Craque babão

Há quase um ano, um homem entrou de sola e tudo na vida e no coração do jogador de futebol do Santos e da Seleção Brasileira Neymar: seu querido Davi Lucca, fruto de um relacionamento com a estudante Carolina Dantas. Desde então, quando não está arrasando nos gramados do Brasil e do mundo, o atleta não se cansa de mimá-lo e postar os momentos de carinho e intimidade ao lado do menino nas redes sociais. “Depois que meu filho nasceu estou mais feliz ainda. Tem uma pessoa a mais para me dedicar. Agora, o foco é nele”, declarou no programa Domingão do Faustão.

Giuseppe Oristanio e a filha Bárbara

Foto: Divulgação

Trabalho dobrado

O ator Giuseppe Oristanio acredita: seria uma pessoa triste se não tivesse Bárbara, Júlia e Vítor para encher seus dias de luz. Mas reconhece que depois que eles cresceram, as rugas de preocupação aumentaram muito. “A apreensão é infinitamente maior e, ao mesmo tempo, as alegrias também. Ser pai e mãe é o maior exercício que alguém pode ter. E, depois de fazer o seu trabalho direitinho, eles vão embora. Eu chorava por qualquer coisa, quando via espetáculo de dança, as lutas… É um amor piegas, meloso. Só quem tem essa experiência sabe dizer o quanto pode ser prazeroso e sofrido ao mesmo tempo”, argumenta.

Fábio Jr. com Tainá e Fiuk

Foto: Ag.News

Paizão companheiro

Sempre que precisa de um colo, Fábio Jr. encontra cinco! É ao lado dos filhos Cleo Pires, 29 anos; Krizia, 24; Tainá, 25; Fiuk, 21; e Záion, 3, que o cantor acha o conforto e a ternura de que necessita para recuperar as energias. Paizão dedicado, ele acompanha de perto todas as fases dos herdeiros e é o fã número 1 dos amados. “Caramba, é uma emoção enorme! Tenho certeza de que não tem amor maior no mundo. A energia que rola entre nós é muito boa… ser pai é tudo de bom”, celebra o ídolo, que recorda a alegria do momento do nascimento de cada um deles.