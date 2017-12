Nostalgia! As Paquitas da Xuxa se reencontraram e foi puro “xou”

Que semana “xeia” para os “baixinhos”, não?! Primeiro foi a descoberta de uma sósia holandesa mais parecida com a Xuxa do que a própria Xuxa. Agora, alguns dias depois, foi o reencontro de algumas das famosas Paquitas.

Para quem não lembra – ou não era nascida -, as paquitas eram assistentes de palco da apresentadora. Ainda quando trabalhava na extinta TV Manchete, no “Clube da Criança”, Xu precisava de ajuda para controlar aquele monte de criança que frequentava o palco da atração dela. Solicitou, então, para Marlene Mattos, na época diretora do programa, alguém para auxiliar nessa ingrata função. Andréia Veiga foi a primeira das 29 garotas que já usaram o uniforme de “soldada”a ser contratada.

Pois bem, sonho sempre vem para quem sonhar! E, após quase 30 anos da “formação clássica” (já que muitas seguiam outros rumos profissionais e eram, obviamente, substituídas), algumas delas mostraram que são invencíveis, pode crer, e ainda continuam amigas.

No Instagram, Tatiana Maranhão (Paquitita Loura), compartilhou a reunião que teve com Roberta Cipriani (Xiquitita Surfista), Ana Paula Almeida (Pituxita), Priscilla Couto (Catuxita Top Model) e Cátia Paganote (Miuxa), todas elas integrantes da “2ª geração de Paquitas”, que ainda contou com Letícia Spiller e Bianca Rinaldi como integrantes.

Num bonito texto, ela escreveu: “Polêmicas e reservadas, extrovertidas e tímidas, maluquinhas e sérias, desengonçadas e talentosas… Aqui tem de tudo! Uma geração que nasceu pra ser banco de reserva, mas que brilhou como titular na melhor fase da partida. Vivemos juntas o ‘Ilariê’, ‘É tão bom’, ‘Lua de Cristal’, ‘Sonhos de verão’ e tantos outros sonhos… Que delícia sermos amigas até hoje! Dividimos micos, alegrias, dificuldades, perdas, ingenuidade, diversão… A infância, a pré adolescência, o primeiro beijo, a responsabilidade de um trabalho de gente grande aos 10 anos… Momentos tão intensos e mágicos… A vida nem sempre nos sorriu, mas foi e ainda é muito generosa. O saldo: histórias maravilhosas pra contar, bagagem de vida pra levar e um querer bem a todas elas: itas e uxa, como apelidamos o nosso grupo no WhatsApp. Meninas lindas, feliz 2018! Amo vocês!

E rolaram mais fotos do encontro que, parece, foi Xucesso!