Se para nós, meros “mortais”, relacionamentos de longa data podem ser um tanto quanto complicados, no mundo das celebridades isso não seria muito diferente. Quem já vivenciou (ou vive) um casamento ou namoro dos mais estáveis, sabe bem que, para se manter firme ao lado da pessoa amada enquanto o tempo passa, altas doses de paciência, confiança e, claro, muito amor são necessárias.

Mas nós não estamos aqui para falar sobre términos famosos, e sim para enaltecer aqueles casais conhecidos e amados pelo público que, ano após ano, permanecem tão apaixonados quanto no começo da relação. Para restaurar a sua fé no sentimento, mostramos a seguir 20 deles – brasileiros e gringos – que, apesar das dificuldades de qualquer relacionamento, têm uma característica em comum: estão juntos há, no mínimo, dez anos.

Vem ver!

–

Sim, Taís e Lázaro já ficaram separados por um período de sete meses (entre 2007 e 2008). Mas, afinal, o que são sete meses para um casal que está junto, oficialmente, há 13 anos? Hoje os dois atores dividem capas de revistas, palcos, papéis na TV e são pais de Maria Antônia e João Vicente.

–

Na conta de Sandy e Lucas já são quase 19 anos juntos (!), sendo dez desses casados. Tá bom pra você? Os dois são pais de Theo, que tem três anos de idade.

Elton John e David Furnish

–

O cantor Elton John e o produtor David Furnish só oficializaram a união em 2014, mas estão juntos desde 1993. Fez as contas? São 25 anos de parceria, no total. Os dois são pais de Zachary e Elijah.

–

A foto que você vê acima foi postada dia desses pela própria Michelle, em sua conta do Instagram. O clique fofo é do casamento da ex-primeira dama com Barack Obama, lá em 1992. Ou seja, neste ano, em outubro, eles vão comemorar 26 anos de casados junto das duas filhas, Malia e Natasha.

–

Tony Ramos e Lidiane Barbosa são um exemplo de casal companheiro – vira e mexe o ator dá declarações públicas apaixonadas sobre a esposa, sua parceira de vida há 52 anos, desde que trocaram alianças em 1969. Eles são pais de Rodrigo e Andréa.

–

Ellen, apresentadora, e Portia, atriz, estão juntas desde 2004, e oficialmente casadas desde 2008 – em 2018, portanto, o casal completa dez anos de matrimônio! Nós já estamos ansiosas pelas declarações e fotos fofas nas redes sociais!

Keith Richards e Patti Hansen

–

Keith, guitarrista dos Rolling Stones e Patti, atriz e modelo, estão casados desde 1983, há 35 anos. Os dois, além do casamento estável, têm duas filhas, Theodora e Alexandra.

–

Após 40 anos de relacionamento, em 2014 o novelista Gilberto Braga decidiu se casar com o decorador Edgar Moura Brasil. Não, você não leu errado – os dois são companheiros há exatos 44 anos!

–

Os pais de Blue Ivy e dos gêmeos Rumi e Sir Carter – também conhecidos como Bey e Jay – se casaram em 2008, mas estão juntos desde meados de 2000, quando iniciaram uma parceria musical (e de vida). Apesar de alguns momentos turbulentos na relação, entre eles uma possível traição de Jay-Z, o casal continua firme, forte e fazendo muito sucesso.

–

Pode suspirar! Um dos casais mais queridinhos (e fofos) do público brasileiro, Glória Menezes e Tarcísio Meira, se casaram em 1962 e são pais do também ator Tarcísio Filho. Depois de 56 anos juntos, é meta de relacionamento que fala, né?

–

Os atores Will e Jada, mesmo com alguns rumores no começo deste ano, apontando que estariam vivendo em casas separadas, continuam bem unidos desde 1997, quando se casaram. Já são 21 anos lado a lado, junto dos filhos igualmente talentosos – e lindos – , Willow e Jaden Smith (sacou de onde vêm os nomes?).

–

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck se conheceram em meados de 2003, quando gravavam um filme juntos. Desde então, não se separaram mais – e assumiram publicamente o romance um ano depois, em 2004, mesmo época em que se casaram. Hoje já são quase 14 anos juntos, em um casamento que resultou no nascimento dos três filhos: Joaquim, Benício e Eva.

Neil Patrick Harris e David Burtka

–

Neil e David são atores, estão juntos há 14 anos – sendo quatro deles casados oficialmente – e são pais de Harper e Gideon, duas crianças extremamente fofas, que vivem aparecendo nas redes sociais dos pais.



–

Entre idas e vindas, Fernanda Lima, atriz e apresentadora, e Rodrigo Hilbert, ator e apresentador, estão juntos desde 2002, há pelo menos 16 anos – e contando! Os dois, que são pais dos gêmeos João e Francisco, hoje vivem nos Estados Unidos.

Cindy Crawford e Rande Gerber

–

A união da dupla de supermodelos Cindy e Rande começou em 1998 e neste ano completa duas décadas. Os dois são pais de Kaia Gerber, a modelo-sensação da atualidade, e de Presley Walker Gerber que, adivinhem, também trabalha em campanhas e passarelas ao redor do mundo. Que genética!

–

No mês passado, a atriz Glória Pires e o músico Orlando Morais completaram 30 anos juntos. Casados desde 1987 (segundo matrimônio de Glória, que já foi casada com o cantor Fábio Jr.), eles dão aula no quesito fofura e respeito, e são pais de Antonia, Ana e Bento.

–

Casados desde 1999 – há 19 anos – e juntos desde 1997, o ex-jogador David Beckham e a designer (e ex-Spice Girl) Victoria, são pais de quatro filhos: Brooklyn, Harper, Romeo e Cruz. No ano passado eles renovaram os votos, em uma cerimônia privada, e há boatos de que, em comemoração ao casamento sólido, David tenha presenteado a mulher com uma ilha.

Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick

–

Ao contrário de sua icônica Carrie Bradshaw, que adorava uma aventura, Sarah Jessica Parker parece mesmo é gostar de estabilidade emocional. Prova disso é seu casamento com o ator Matthew Broderick, com quem divide a vida – e os filhos James, Marion e Tabitha – desde 1997, ou seja, há 21 anos.

–

Discretos, os atores Adriana Esteves e Vladimir Brichta atualmente contracenam juntos em “Segundo Sol“, trama das nove, na Globo. Na vida real, entretanto, a parceria é de longa data: os dois se conheceram em 2003, nas gravações da novela “Kubanacan”, estão casados desde 2006, há 12 anos, e são pais de Vicente, de 11.

–

Encerrando a nossa lista estão a atriz Malu Mader e o músico Tony Bellotto, em um casamento que beira os 30 anos – 28, para sermos mais exatas, já que os dois trocaram alianças oficialmente em 1990. Eles têm dois filhos: João e Antônio.

E aí, ainda duvida do amor?