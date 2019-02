Incomodados com as respostas sempre esquivas dos brothers nos Jogos da Discórdia, Tiago Leifert e a produção do BBB19 prepararam uma dinâmica bem fácil e que faria todo mundo expor suas afinidades e rejeições no reality show nessa segunda-feira (11).

A brincadeira foi bem fácil: um a um, cada brother precisava escolher as duas pessoas com quem gostaria de ir para a final do programa, e logo depois teria de escolher qual brother não tem a capacidade de ganhar esse programa. Embora o fator “surpresa” tenha acabado logo depois da primeira vez, permitindo que todos os outros pensassem em respostas, o jogo trouxe resultados interessantes.

Três brothers empataram no máximo de indicações para a final do programa, Elana, Rodrigo e Diego. Curiosamente, somente um brother não foi chamado para a final fictícia, Alan. Já a brincadeira negativa foi bem menos dividida, com Maycon levando 5 votos como o brother com menos capacidade de ganhar o programa.

Chamou a atenção principalmente a explicação dada por Danrley, o último a brincar. Ao escolher Maycon como o menos capacitado, o carioca explicou que, no momento político atual, algumas declarações e brincadeiras de Maycon podem não soar muito bem do lado de fora. Vamos lembrar que Danrley já demonstrou ter ficado enojado com comentários sobre supostas práticas de sexo com animais confessadas pelo brother.