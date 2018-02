Exibido mais cedo por causa do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, o ‘Big Brother Brasil‘ viu a formação de mais um paredão nessa temporada. A disputa da vez será entre a família Lima, Paula e Ana Paula.

Para a votação, Tiago Leifert avisou que chamaria primeiro as pessoas que costumam votar por si e depois entraria o grupo que combina voto. A ideia do apresentador era tornar tudo mais didático para o espectador.

Mahmoud fez seu discurso e entregou a imunidade para Gleici porque gostaria que a vitória do ‘BBB18’ tem que ir para alguém do Norte como ele. Logo depois Diego fez seu decreto e colocou Paula por motivos puramente estratégicos, pois a considera uma das maiores jogadoras do programa. Veja a lista dos votos de cada um no confessionário:

Família Lima votou na Ana Paula por atitudes dela.

Gleici votou na Ana Paula por causa do barraco da semana anterior.

Mahmoud votou na Ana Paula por causa do barraco da semana anterior (e várias outras tretas).

Paula votou na Ana Paula porque não consegue ter intimidade com ela.

Jéssica votou na Ana Paula porque quer evitar pessoas que reclamam de tudo.

Kaysar votou no Viegas porque o considera um cara forte.

Breno votou na Ana Paula pelas atitudes dela, como “desejar o mal” para as pessoas.

Lucas votou na Ana Paula.

Ana Paula votou no Mahmoud por estratégia.

Patrícia votou no Mahmoud como defesa.

Wagner votou no Mahmoud porque ele vai contra a convivência em grupo.

Viegas votou no Mahmoud por ser distante.

Nayara votou no Mahmoud por ele propagar discurso de ódio.

Caruso votou no Mahmoud porque eles tiveram deslizes.

Após a votação, Tiago Leifert agradeceu que o pessoal finalmente acordou para o jogo e que a casa está oficialmente dividida.