Pegando ninguém de surpresa, a produção do ‘Big Brother Brasil‘ anunciou nessa tarde que haverá um paredão falso também nessa edição do programa. A diferença das edições anteriores é que ele funcionará de forma diferente, e isso já levantou polêmica.

Segundo o site oficial do programa, o “Paredão Vai e Volta” será uma formação normal de berlinda entre três brothers. Para o pessoal do BBB18, Tiago Leifert avisará que será um paredão que deve eliminar dos dois mais votados, e não apenas um. Só que o público de casa não votará em quem deve ser eliminado, e sim em quem fica. Os dois que forem menos votados pelo público de casa serão levados para o segundo andar em segredo, e lá ficarão por uns dias.

Depois de um período de molho, os dois brothers disputarão uma prova no jardim para todo mundo ver. O vencedor da disputa voltará imune ao paredão, enquanto o outro será ELIMINADO do programa sem qualquer voto do público. Esse foi o detalhe que pegou, porque o pessoal que acompanha o reality nas redes sociais ficou bem revoltado com a possibilidade de alguém sair sem ser pelo voto.

Através da tag QUEM ELIMINA É O PÚBLICO (que ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter), as pessoas têm demonstrado a insatisfação com essa reviravolta no BBB18:

um exemplo:

o paredão é gleici x kaysar x diego

menos votados são gleici e diego

ai eles disputam a prova e a gleici perde, sendo que num paredão normal diego sairia com 99% NAO TEM NOÇÃO ISSO CANCELA QUE DA TEMPO QUEM ELIMINA É O PÚBLICO #BBB18 — s (@frndslqus) February 28, 2018

Se eu perder a Ana Clara, a Gleici, o Mahmoud, o Kaysar e até mesmo o Wagner nessa porra eu não assisto big brother NUNCA MAIS. QUEM ELIMINA É O PÚBLICO — Ex Brenara 🌶️🐜 🌈 🐦 (@Brenarabbb) February 28, 2018

Preciso dizer mais nada né Boninho? QUEM ELIMINA É O PÚBLICO #BBB18 pic.twitter.com/NjmT7ORxB2 — Aninha Renault (@walefbrahyen) February 28, 2018

O tal paredão falso não é necessariamente uma novidade no ‘BBB’, tendo já acontecido nas edições de número 13, 16 e 17. Na temporada passada, Emilly saiu num paredão falso e ficou confinada em segredo junto de pessoas que ela gosta de um lado da casa, que havia sido separada por um muro.