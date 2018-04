Paris Hilton fala sobre vídeo de sexo divulgado: “Foi como ser estuprada”

Na última sexta-feira, 27, estreou no Festival Tribeca, nos Estados Unidos, o documentário “The American Meme”, que fala sobre a trajetória de Paris Hilton e o impacto das mídias sociais. Dirigido por Bert Marcus, o longa aborda a relação da socialite com a fama: o fato de muitas vezes se sentir solitária e o vínculo forte que tem com os fãs.

No documentário, pela primeira vez a modelo falou abertamente sobre a divulgação do vídeo de sexo com Rick Saloman, seu ex-namorado. Segundo a empresária, a ideia era que a gravação permanecesse como algo privado do casal, mas tudo mudou em 2003, quando ela foi parar na internet. Com tamanha repercussão, Paris se tornou conhecida mundialmente.

Mas como isso realmente impactou a sua vida? A revista The Hollywood Reporter reproduziu algumas falas da socialite no longa. “Foi como ser estuprada. Senti como se tivesse perdido parte da minha alma. Eu realmente queria morrer. Eu estava tipo: ‘só não quero viver’. Eu pensei que tudo tinha sido tirado de mim. Eu não queria ser conhecida por isso. Eu nunca seria quem eu poderia ter sido”, afirmou.

Assista ao trailer: