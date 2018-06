Participante do MasterChef surpreende ao fazer a própria ricota no reality

Às vezes somos colocados diante de uma dificuldade na vida, e podemos apenas enfrentar ou desistir. No ‘MasterChef Brasil‘ dessa semana aconteceu algo assim com um participante, e aprendemos uma bela lição de perseverança. Mas além disso, a edição do programa trouxe tudo o que mais gostamos na competição: gritaria, confusão e muito prato sendo feito de última hora dando margem para críticas. Se quer saber o que rolou no mais recente episódio do nosso reality show culinário favorito, além de entender como aconteceu a eliminação da semana, estamos aqui para explicar tudo.

A prova mais rápida de todos os tempos

Todos os cozinheiros amadores restantes dessa temporada foram levados a um dos mais inusitados locais para uma prova externa: uma pista de motocross. Sem muita surpresa, Ana Paula Padrão anunciou que os competidores se dividiriam em times para tentar aplacar a fome de 125 pessoas envolvidas no esporte de corrida, e ainda avisou como esta seria a mais rápida prova do ‘MasterChef Brasil’. Não para o público, que continuou indo dormir altas horas da madrugada por acompanhar o reality show, mas para os participantes: eles teriam apenas uma hora e meia para prepararem os hambúrgueres.

–

A liderança dos times se deu através dos dois vencedores da repescagem, Hugo e Ana Luíza. Enquanto ele, no time vermelho, ficou com Rita, Evandro, Vinícius, Katleen e Victor Hugo, para o time azul de Ana Luíza estavam Thiago, Rui, Eliane e Maria Antônia. Sim, um pouquinho desigual no quesito número de participantes mesmo.

Essa desigualdade também foi vista na hora da divisão da sorte para cada um dos times, porque o azul estava com uma aura de azar imensa que fez tudo dar errado: o moedor de carne dos hambúrgueres pifou, a batata deu errado, o molho estava totalmente equivocado e eles não conseguiram preparar todos os hambúrgueres a tempo. Como precisavam entregar os 125 pratos, eles passaram a pegar pedaços quentes de vários hambúrgueres quase crus para montar um novo hambúrguer, algo classificado pelos chefs como horroroso. Erick Jacquin inclusive se recusou a comer o lanche desse time, e Paola Carosella se referiu à comida como “inaceitável“.

–

Enquanto o time azul sofria todas as catástrofes possíveis, a galera da equipe vermelha sofreu com o racionamento de batatas. Victor Hugo havia demorado um pouco para avisar sobre os problemas, e eles serviram hambúrgueres com apenas dois chips em cada um. Mesmo com a mixaria, a equipe vermelha foi a vencedora de lavada, com 104 votos dos 125 possíveis.

Victor Hugo é humilhado (e exaltado) no mesmo programa

Em mais uma reviravolta do programa, os jurados anunciaram que a participação individual também seria importante, mesmo no time vencedor. Assim, eles culparam Victor Hugo pelo problema com a batata e ele acabou indo parar na prova de eliminação, mesmo estando no time vencedor.

A prova valendo a permanência no ‘MasterChef Brasil’ era de massa fresca, e o vencedor Hugo precisava delegar para cada um dos cozinheiros amadores uma massa fresca especial. Após dar as mais fáceis, o nhoque de ricota e o ravióli para Victor Hugo e Ana Luíza respectivamente, ele entregou os demais aos outros participantes.

–

Tudo muito bom, tudo muito bem, após os três minutos de mercado Victor Hugo percebeu que havia cometido um erro sem volta: ele havia esquecido de pegar ricota. Sim, e ele precisava fazer um nhoque de ricota! Sem saída, ele perguntou aos chefs se podia sair do programa, assim evitaria a vergonha, mas acabou ficando para tentar improvisar alguma coisa. “Essa é uma oportunidade para usar a criatividade“, avisou Jacquin.

Assim como o meme de Rodrigo Hilbert faz-tudo, Victor Hugo surpreendeu a todos quando (após ouvir uma dica do mezanino) embarcou na ideia de produzir sua própria ricota no programa. Usando leite e azeite, além de um preparo que envolveu ferver e coar para ficar com as partículas sólidas, o MacGyver brasileiro conseguiu concluir a prova e entregar perfeitamente o nhoque de ricota. Com sua própria ricota!

A ousadia lhe rendeu a classificação em segundo lugar na prova, ficando atrás apenas de Rui. Já a disputa para atravessar a porta de eliminação ficou entre Ana Luíza (que errou totalmente o processo de se fazer um ravióli) e Maria Antônia (cujo erro foi no sabor de seu prato). Após uma conversa entre os chefs, eles chegaram à conclusão que é bem pior chegar a essa altura da competição sem saber fazer um ravióli, então Ana Luíza precisou entregar o seu avental uma semana após retornar na repescagem.

–

Durante sua saída, Erick Jacquin tentou confortar a eliminada ao relembrar como no programa passado ela teve um desempenho impressionante na prova do paladar. “Ravióli é algo que você pode aprender a fazer, paladar não tem como conseguir“, disse o chef francês emocionado.

No próximo programa, a coisa vai ficar bem complicada para os cozinheiros aspirantes ao troféu do ‘MasterChef’: o prato principal será carne de bode!