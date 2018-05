Participante é eliminado do ‘MasterChef Brasil’, mas ganha nova chance

Quais são os temperos para uma terça-feira gostosa? Nada de sal ou pimenta, queremos apenas mais um episódio do ‘MasterChef Brasil‘, o reality culinário mais disputado do país. E olha que a coisa apertou muito para um participante, mas ele acabou dando muita sorte por uma reviravolta do programa. Se até a novela das nove tem falado sobre segundas chances, quem é o ‘MasterChef Brasil’ pra ficar de fora, não é mesmo? Veja o que rolou no programa dessa última terça-feira (22) pra entender esse caso:

Cozinhando no Teatro Municipal

Bem no comecinho do programa, nossos aspirantes a cozinheiros foram reunidos em um dos mais belos cartões postais de São Paulo, o grandioso Teatro Municipal, para mais uma prova em equipe. Não, eles não precisaram dançar e nem tocar instrumentos clássicos, o objetivo da prova era bem mais simples: alimentar os 50 membros do corpo de dança do Municipal. Quer dizer, não era tão simples assim, pois os chefs amadores tiveram de preparar frutos do mar requintados e ainda se preocupar com pratos alternativos, pois havia um pequeno grupo de vegetarianos e um integrante vegano que também precisavam se alimentar.

Ana Paula Padrão explicou como seria a dinâmica da formação de times, e seria basicamente Eliane e Vinícius (os vencedores das provas do programa anterior) escolhendo quem queriam. Como o ‘MasterChef‘ é movido a conflito e reviravolta, a apresentadora avisou que eles cozinhariam com o time escolhido pelo adversário. Dessa forma Eliane ficou com Rita, Hugo, Maria Antônia e padre Evandro, enquanto Vinícius garantiu Katleen, Thiago, Victor Hugo e Rui em seu time. A prova foi repleta de confusão… e algumas frases de duplo sentido que divertiram as redes sociais.

As pessoas da edição tem o áudio bem claro, mas colocam a legenda, pra que? Pra virar print. #MasterChefBR pic.twitter.com/nwUcUHOlGv — Reality Social (@RealitySocial) May 23, 2018

Voltando à prova, logo no começo o time de Vinícius lidou com um problemão daqueles. Acontece que eles elaboraram um cardápio bem sofisticado, mas aí o jurado Erick Jacquin ouviu a ideia e achou horrível, fadada ao fracasso. Mesmo assim, o participante agarrou sua ideia com unhas e dentes e levou a execução até o fim. Teve problema no meio do caminho? Teve! Katleen chegou a derrubar um saco de sal grosso em cima dos camarões, e para atrapalhar a contagem da proteína o capitão ficou beliscando o prato continuamente para conferir tempero. Resultado? Ficou faltando camarão pronto e lá foi Katleen preparar mais.

Pelo menos eles estavam em melhores condições que o time vermelho. Alguns pratos do time de Eliane, por exemplo, saíram para os convidados sem molho. Isso sem contar as confusões na hora de preparar a variação vegana do cardápio. Um fuzuê completo! Ao final da prova, um massacre completo do time vermelho. Nada menos que 48 pessoas escolheram a refeição do time amarelo como a melhor, e apenas dois gatos pingados preferiram o prato de Eliane. Não se pode ganhar todas, mas aí vocês já sabem o que acontece com quem falha, não é? Prova de eliminação!

Desafio do Carré de Cordeiro

Como o ‘MasterChef’ estava bonzinho nesta noite, os chefs amadores tiveram a chance de se salvar da prova de eliminação através de um desafio preliminar. A má notícia? O tal desafio era DIFICÍLIMO. Todos os membros do time amarelo assistiram a uma aula ministrada por Henrique Fogaça sobre como limpar um carré de cordeiro, e a tarefa era apenas imitar tudo o que ele fez. Em apenas meia hora.

Todos se empenharam muito na tarefa quase cirúrgica que envolvia cortar pedaços de gordura e limpar ossos, mas a disputa final ficou entre padre Evandro e Eliane. Foi tão disputado que os chefs precisaram colocar um do lado do outro para conferir quem havia se dado melhor. Como não chegaram a resultado algum, deram a vitória aos dois e eles foram enviados direto para o mezanino.

Depois dessa todas as mágoas ficaram no passado! #MasterChefBR pic.twitter.com/EQOsj1TzF4 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) May 23, 2018

Hugo, Rita e Maria Antônia precisaram preparar os carrés valendo a estadia no ‘MasterChef Brasil’. Como é esperado de uma carne tão específica, os três sofreram muito com o preparo e (principalmente) o tal do ponto. “Só existe um ponto do cordeiro, o correto” explicou Paola Carosella, fazendo um pequeno terrorismo com os coitados.

Os participantes acabaram apelando para a famosa ajuda do mezanino, mas com resultados variados. Maria Antônia pegou a dica sobre cobrir os ossos de seu carré com alumínio, e isso lhe ajudou a conseguir o melhor prato da prova de eliminação (descrito como simples, mas sem erros). Já Hugo se deixou levar pelas dicas desconexas dos colegas e se enrolou todo no preparo. Paola Carosella ficou bem irritada com a dependência de Hugo com as dicas do mezanino, e ainda reclamou que todos os cozinheiros ali não estavam sabendo gerenciar o tempo.

Assim, Hugo acabou sendo o eliminado do ‘MasterChef Brasil’ da noite, e assim abandonou para sempre o sonho de ser o melhor cozinheiro amador do Brasil, certo? ERRADO! Foi só Hugo passar pela porta da cozinha cenográfica da Band que o público foi avisado de um evento muito importante na próxima semana: vai rolar prova de repescagem com todos os eliminados! Ou seja, tem gente que ganhará uma nova chance para voltar ao reality. Para quem você está torcendo?