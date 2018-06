Participante é eliminado do MasterChef sofre com carne de bode

O ‘MasterChef Brasil‘ segue firme e forte com muita competição, pitadas de Ana Paula Padrão contando os minutos e muitas terças-feiras em que vamos dormir tarde demais. O pior disso tudo é que não estamos reclamando e queremos continuar acompanhando o reality culinário mais famoso do Brasil. Depois de muitas eliminações nos programas anteriores finalmente chegamos ao TOP 10, mas só um ganhará o desafio final. Perdeu o programa exibido ontem (12) e quer saber quem saiu? Vamos contar tudinho!

Caixa Misteriosa: queijos

Talvez inspirados em Victor Hugo, que no programa anterior se esqueceu de pegar ricota no mercado e se viu obrigado a fabricar o próprio alimento, o tema da tarefa da Caixa Misteriosa do ‘MasterChef Brasil’ era queijo. Não aqueles 100 gramas de muçarela que pedimos na padaria, queijos finos e até alguns bem raros.

A tarefa na verdade foi muito simples, os cozinheiros amadores precisaram fazer um prato no qual o queijo fosse o destaque. Detalhe: era proibido fazer massa, afinal assim seria fácil demais. Depois de verem a ideia de cozinhar um ravióli voando pela janela, os cozinheiros amadores apanharam das dificuldades. Resultado: os aspirantes não foram tão bem assim no desafio. Rita manteve a tradição de enfiar trocentos ingredientes no seu prato, enquanto isso Katleen estava tão atrapalhada que até Paola Carosella duvidou que ela fosse muito longe naquele dia.

A @PaolaCarosella não está sabendo lidar com os pratos dos participantes! #MasterChefBR pic.twitter.com/wE64GNrPnS — MasterChef Brasil (@masterchefbr) June 13, 2018

Após o fim da prova, os chefs jurados passaram pelas bancadas experimentando os pratos e já chamaram os melhores e os piores pra frente. Logo de cara Maria Antônia foi jogada no grupo dos pouco habilidosos, pois seu prato foi DETONADO pelos chefs. Sério mesmo, o baque foi tão grande que a participante até ficou meio tonta na hora de voltar para sua mesa.

Quem também não teve sorte foi Vinícius, pois seu prato supostamente requintado foi chamado de “feio” por Erick Jacquin. Melhor que Eliane, pois ela viu sua criação ser chamada de BREGA por Henrique Fogaça. E o Victor Hugo então? Paola Carosella, sempre bem contida nas ofensas grandes, comentou que o prato do participante era como comer uma cabra peluda.

Uma das melhores coisas do #MasterChefBr é poder conhecer tantos sabores novos! 😛 pic.twitter.com/K0WMarKXUV — MasterChef Brasil (@masterchefbr) June 13, 2018

No final foi Hugo quem levou a coroa na cabeça, tudo graças a um delicioso suflê bem feito. Isso foi o suficiente para ele ganhar uma baita surpresa super legal… só que não.

A Divisão e o Bode

Como todo presente do ‘MasterChef’ é de grego, Ana Paula Padrão pediu para o vencedor classificar três cozinheiros como bons (no caso foram Evandro, Thiago e Rita) e outros 3 como ruins (Vinícius, Rui e Katleen). Infelizmente para ele, isso levou a uma decisão bem difícil: Hugo tinha de escolher qual dos dois grupos ele mandaria para o mezanino com ele.

Ele pensou, pensou e acabou decidindo levar o grupo dos mais fortes, para a surpresa de Ana Paula Padrão. Até mesmo ela, num papel imparcial, foi tomar satisfações. Ainda mais porque seu suposto crush, Katleen foi colocada na lista dos piores. A internet queria entender melhor isso aí!

Hahaha a mina q ele estaria pegando ele disse que é fraca AND deixou pra prova de eliminação? Nao era amor, era cilada #MasterChefBR — ale siedschlag (@alesie) June 13, 2018

Eliane, Maria Antônia, Vinícius, Rui e Katleen participaram de uma das provas mais terríveis do ‘MasterChef Brasil’. Tudo bem que os chefs falam isso toda semana, mas dessa vez era real. Carne de bode é difícil de ser encontrada, então esse é um desafio que passou longe das edições anteriores do reality. Para deixar tudo mais divertido (para o público, claro), os cozinheiros amadores precisaram preparar uma releitura artística de pratos com carne de bode com cachaça. Imagina a complicação disso!

Nossos cozinheiros foram surpreendidos por terem que preparar uma receita com carne de bode. #VemQueTem #MasterChefBR pic.twitter.com/vGbqa7K2Nn — MasterChef Brasil (@masterchefbr) June 13, 2018

Enquanto o mezanino comemorava não estar nessa prova, os participantes foram cometendo algumas burradas. Rui fez algo parecido com uma kafta, e Paola Carosella via tudo isso com vontade de enfiar a cara num buraco igual avestruz. Já Maria Antônia estava 100% perdida e necessitando urgentemente de um GPS para continuar sua rota. E, para se desafiar, Eliane se propôs a fazer a mais complicada parte do bode, seu pescoço.

A avaliação dos chefs jurados foi dura e certeira. Pratos foram criticados por estarem com gostos ruins e apresentações medianas, enquanto a refeição preparada por Vinícius tenha lhe rendido elogios, uma ida ao mezanino e uma quantidade de dinheiro da marca patrocinadora. A decisão final para quem seria eliminado ficou entre Katleen, Rui e Maria Antônia, mas a coisa deu ruim para apenas Rui. Seu prato foi classificado como sem gosto.

A triste saída de Rui vai afetar o coraçãozinho do Padre Evandro e da Rita, mas o jogo precisa continuar. Inclusive na próxima semana teremos os cozinheiros amadores pela primeira vez numa cozinha profissional. Estamos ansiosos para ver os participantes perdidos.