Participante não consegue empratar a tempo e é eliminado na hora

Embora um pouco ofuscado pela eliminação de Patrícia no ‘BBB18‘, o ‘MasterChef Brasil‘ seguiu firme e forte levando culinária, pressão e memes de Ana Paula Padrão para nossa telinha às terças-feiras.

Bom, quem não tava pronto é bom ficar pronto no tranco, porque ESTAMOS NO AR!!! #MasterChefBR pic.twitter.com/IPQrBTGKoy — MasterChef Brasil (@masterchefbr) March 14, 2018

O programa continuou com os duelos valendo as ultimas 11 vagas da competição, e no primeiro embate da noite o advogado Eduardo enfrentou a dentista Rita com o tema em “cozinha contemporânea“. Ambos tiveram bastante problemas na cozinha, não necessariamente com a comida: eles mal conseguiam localizar os utensílios na cozinha do ‘MasterChef’. No fim, Rita fez camarão e abóbora ao molho tangerina, vencendo Eduardo e seu medalhão com purê de batatas com queijo.

No embate de Angelica versus Natalia, elas tiveram de realizar um prato com carne de coelho, uma carne de caça. Natalia manteve o controle durante boa parte do final e no ato de empratar se enrolou um pouco com seu cozido de coelho com purê de batata cremosa, Angélica realizou um prato complexo de Lombo de coelho com cenouras ao molho de laranjas e levou a melhor nessa etapa.

Marque aqui o seu amigo que precisa dessa dica! #MasterChefBR pic.twitter.com/RqzODE1ZDj — MasterChef Brasil (@masterchefbr) March 14, 2018

Já em outro duelo, Clarisse enfrentou a Adriana num embate curioso de… “arroz brasileiro“. Clarisse, aproveitando sua origem paraense, fez um arroz cozido no tucupi com jambu e camarão seco, enquanto que Adriana apostou em um arroz cozido no coco e camarões e tomates salteados.Nessa disputa o arroz paraense com ingredientes mais inesperados levou a melhor.

Após tantos pratos salgados, era a hora da sobremesa. Hugo e Victor Hugo se enfrentaram numa disputa de bolo de chocolate em 45 minutos. O jurado Erick Jacquin já deu aquela pressionada, e mandou a real: “um bolo com gosto de chocolate, não de açúcar!“. O avental nessa disputa ficou para o Victor Hugo e seu bolinho mais pé no chão. Estava também faltando uma disputa de pratos mais étnicos, então Tereza e Lucas foram colocados numa disputa de cozinha oriental, com a vitória de Tereza.

Mas não podemos falar que isso é ‘MasterChef Brasil’ se ainda não tinha rolado prova com pratos que nunca ouvimos falar na vida, não é mesmo? O italiano Stefano enfrentou Maria Antonia numa disputa de… saltimboca (embora o nome parece circense, o prato nada mais é que escalopes de vitela fritos com sálvia e presunto). Dessa vez, quem se saiu melhor nessa disputa foi a Maria Antônia. Além desses pratos mais inusitados, outras pessoas também fizeram duelos de iguarias comuns, como camarão.

O programa foi meio arrastado por causa dessas disputas em dupla: como não temos qualquer laço ou familiaridade com os competidores, se tornava algo repetitivo para o público ver esses duelos seguidamente. Por sorte eles logo chegaram ao final, mas ainda faltavam participantes para completar o rol de cozinheiros amadores do ‘MasterChef’. Como resolver isso?

Simples, Henrique Fogaça explicou que cada um dos jurados fez uma listinha com dois favoritos que foram eliminados nos duelos anteriores, e assim eles completariam o número de participantes através de uma repescagem. Os seis escolhidos receberam uma cesta com ingredientes selecionados pelos chefs e precisaram, como era de se esperar, fazer um prato inesquecível para garantir um avental do ‘MasterChef Brasil’.

Com itens tão limitados, os participantes acabaram tendo todos a mesmíssima ideia: purê. Sem qualquer combinação prévia, a prova de repescagem virou um grande festival de purê de mandioquinha com acompanhamentos variados. Mas a coisa deu ruim para um dos participantes, o Gabriel.

A contagem regressiva da Ana Paula Padrão chegou ao final e ele não havia colocado nada no prato, estava com a comida espalhada na bancada e em sua mão. Ele até clamou para poder montar o prato rapidinho, mas regras são regras e ele foi eliminado NA HORA.

Decidida a repescagem, finalmente podemos começar que o ‘MasterChef Brasil’ vai começar. Com 21 participantes e regras diferentes (agora o número de eliminados por semana será variável de acordo com o desempenho), a disputa se inicia na próxima semana já com uma caixa supresa com uma pequena mudança. Essa temporada promete!