Antes de anunciar o resultado do paredão da última terça-feira (20), Tiago Leifert fez um discurso para o reality contando que eles não estão lá representando grupo algum, e sim eles mesmos. Depois dessa alfinetada, o apresentador do BBB18 anunciou a saída de Nayara da casa mais vigiada do Brasil.

Enquanto a sister se despedia às lágrimas dos amigos que fez no confinamento, o letreiro na tela da televisão anunciava que ela havia saído com 92,64%, o maior índice de eliminação de todos os tempos em paredões triplos. Mas o que levou a participante a ser defenestrada da casa com um número maior até que o da bruxinha Ana Paula na semana anterior? A internet tem uma teoria: racismo.

Analisar a edição atual do ‘BBB‘ mostra que o número elevado que Nayara conseguiu foi desproporcional ao que ela causou na casa. Certo, ela foi rejeitada por fazer fofoca e por estar num paredão com pessoas queridas pelo público, mas será que foi só isso?

A eliminada na semana anterior com 89%, Ana Paula desejava o mal aos confinados, causava intrigas pesadas e tinha uma atitude próxima de uma vilã de novela. Antes de anunciar a saída da participante branca, Tiago Leifert mandou um recado para o público alertando que a rejeição na casa não quer dizer que a pessoa deve ser rejeitada do lado de fora. Na eliminação de Nayara, nem um pio foi dito sobre rejeição.

Com 92,64%, Nayara entrou nos recordes do reality show como a maior porcentagem em um paredão triplo. Considerando que ela estava disputando com outras duas pessoas, o índice parece ainda pior. Atualmente o recorde absoluto de porcentagem de eliminação foi a também negra Aline, do BBB5, que disputou com Grazi Massafera e saiu com 95%.

Analisar a trajetória das mulheres negras através das edições do ‘Big Brother Brasil’ traz uma tristeza grande. Tirando a primeira negra do reality, a Vanessa do BBB1, nenhuma outra chegou muito longe no reality. E, quando iam ao paredão, sempre conseguiam porcentagens de rejeição bem significativas. Solange do BBB4 (aquela que ficou famosa por não saber cantar corretamente a música “We Are the World”) foi eliminada com 79%. Aline do BBB13 (que ficou conhecida por seu jeito mais barraqueiro) saiu com 77% e a Roberta do BBB17 (conhecida na época como a rainha dos memes da edição) foi despachada com 79% num paredão triplo. Vale lembrar que em 18 temporadas e com mais de 200 ex-BBBs, o número de mulheres negras que entraram na competição não chega a 15.

Nas redes sociais, muita gente viu o índice de Nayara como um racismo velado da população brasileira:

amigos…. amigas…. eu não consigo tirar da cabeça que tem algo muito pior e mais profundo nesses números, e tem a ver com machismo e racismo. (do público) #bbb18 — Philo– (@philosopop) February 21, 2018

Nayara sair desse paredão, ok! Agora sair com rejeição maior do que a da Ana Paula, dai já acho que tem coisa errada. É racismo que fala, né? #bbb18 — Antipatizada! (@antipatizada) February 21, 2018

A moça tinha perfil de eliminada clásica, mas 92%? Que esse nosso país mulato é ridícula e inegavelmente racista, isso é bem óbvio. Ainda mais depois dessa geração neocon que acha que tá tudo lindo e que quem defende minoria é “esquerdista fazendo mimimi”. — Maurício Ricardo (@MauricioRicardo) February 21, 2018

Quando vcs vao entender que um negro nunca será julgado da mesma forma que um branco padrão? Quando não sao os primeiros eliminados, sao os que saem com altos índices de rejeição. E a questão de gênero pesa mais ainda. ISSO NÃO É NORMAL!#BBB18 — robert (@robertizei) February 21, 2018

Por mais que Tiago Leifert tenha deixado claro que nenhum brother está representando ninguém na casa, o próprio questionamento de Nayara no ‘Mais Você’ perguntando por que os negros não vencem o ‘BBB’ já pode ser parabenizado por iniciar um debate interessante a ser feito.