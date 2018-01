Minha vó já me dizia que cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Os novos participantes do ‘Big Brother Brasil‘ estão tão acostumados com as reviravoltas das edições anteriores do reality que até cogitam a hipótese da família Lima ser composta por atores.

A primeira a levantar a bola foi Ana Paula, a bruxinha louca dos signos. Quando o pessoal estava se preparando para dormir no Quarto Tropical, a garota começou a especular que existe alguma coisa de estranha nessa família. Já no Quarto Submarino, foi Lucas que criou teorias da conspiração: “eu acho que são quatro atores, são muito caricatos”. Kaysar, que também estava no quarto, perguntou o que significava a palavra “caricato”, e Lucas explicou que é algo que não parece algo real.

Já nessa manhã de quarta-feira, Ana Paula voltou a pensar sobre o assunto. A bruxa estranhou que todo mundo foi dormir em vez de interagir com os 16 moradores que haviam acabado de entrar na casa, e reclamou que ela nem conseguiu conversar com o Jorge.

A desconfiança deles vem de outros carnavais. No ‘BBB16‘ houve um ator que interpretou um candidato gringo, e ele até se envolveu com a vencedora Munik. Já no ‘BBB17‘, quando Elettra Lamborghini entrou como convidada na casa, todo mundo suspeitou tanto da menina que Tiago Leifert precisou avisar que ela não era fake para que fosse bem tratada.