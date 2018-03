Participantes do MasterChef têm de encher linguiça no episódio desta terça

O episódio desta terça (27) de MasterChef Brasil vai colocar os competidores para encher linguiça. No desafio principal do dia, os candidatos a chef serão divididos em duas equipes, a vermelha e a amarela, e terão de cozinhar um prato com linguiça artesanal para 150 pessoas.

Os convidados da vez são os militares paraquedistas da Força Aérea Brasileira (FAB), que chegam cheios de fome ao Núcleo da Base Aérea de Santos, no litoral de São Paulo.

No final da refeição, os 10 piores cozinheiros dessa prova participarão de mais uma prova, essa eliminatória. Cada um terá de fazer uma receita de coxinha, um dos salgadinhos mais amados do Brasil. Nossa querida fritura permite uma infinidade de ousadias e adaptações em sua receita clássica. Quem fizer a pior coxinha perde o avental e volta para casa.

MasterChef Brasil é transmitido todas as terças-feiras a partir das 22h30 na Band, com transmissão simultânea pelo site da emissora. O programa tem reprises às sextas e domingos no canal de TV a cabo Discovery Home & Health, e também é publicado na íntegra no YouTube.