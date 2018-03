Após dias de pura angústia para Patrícia e para o público do ‘BBB‘, finalmente chegou o domingo e com ele a formação de mais um paredão triplo na casa mais vigiada do Brasil. A sister havia sido indicada por Gleici na sexta-feira, e faltava descobrir quem lhe faria companhia na berlinda do reality.

Seguindo o protocolo, Wagner contou que teve uma semana difícil com a saída da Gleici e uma briga com Viegas, então o anjo ele passou para seu amigo no reality. Já para a decisão das líderes, Paula contou que as duas tiveram dificuldade em entrar num acordo e as duas precisaram ceder um pouco, então a pessoa escolhida foi Caruso. Decidido mais um elemento do paredão, Tiago Leifert iniciou a votação individual no confessionário. Confira como foi a votação no confessionário, com cada um dos motivos:

Caruso votou em Jéssica porque está votando com o coração.

Viegas votou em Jéssica porque ela estava na mira já.

Família Lima votou em Diego porque eles precisam se defender.

Gleici votou em Diego porque ele tenta voltar atrás, mas continua falando as mesmas coisas.

Diego votou em Breno porque não vai ter tantos votos.

Breno votou em Diego porque não gosta da estratégia de jogo dele.

Wagner votou em Diego porque não quer ser o Mahmoud da semana passada.

Patrícia votou em Breno por motivos de jogo.

Kaysar votou em Wagner porque está desconfiado depois daquela briga com Viegas.

Após um (longo) intervalo comercial, Tiago Leifert anunciou que Diego havia sido o mais votado pela casa. Para fechar a formação, Jéssica sorteou o próprio nome no pote do Dedo Duro, então escolheu Kaysar para revelar seu voto no paredão.

Quem será que sai dessa vez?