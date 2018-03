Com a liderança da semana do ‘BBB18‘ na mão de Patrícia, ela e Diego se reuniram para falar o quê? De jogo, claro! Os dois membros restantes do Trio Mandinga deslumbram a chance de criar um paredão dos sonhos, ela colocando alguém pelo líder e Diego organizando uma votação em alguém.

O lado da líder já está praticamente certo, Patrícia já sabe em quem vai indicar desde o momento que ganhou a liderança. Na conversa com Diego que rolou no quarto Submarino, a sister declarou: “Eu vou indicar a Paula“.

Como se estivesse falando com Tiago Leifert, a sister explicou o motivo que a levou cogitar esse voto: “Primeiro, é uma ameaça de ti e pra mim, e você já indicou ela uma vez”. Muitos poderiam pensar que ela iria (de novo) em Gleici, mas Patrícia explicou que nesse caso tem o Wagner, que ela não quer chatear indicando sua crush.

Ainda há chances de Patrícia precisar mudar seu voto, e isso depende de quem ganhar o próximo anjo: se Paula for a vencedora, ela ganhará uma autoimunidade no próximo paredão.