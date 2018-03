O casal-que-não-é-casal do reality se mantém firme e forte dentro da casa do ‘BBB18‘. Depois da surra de autoconfiança que é levar a liderança, Patrícia se sentiu ainda mais pronta para realizar seu grande plano no reality. Vencer? Também, mas ela tem se empenhado bastante em tentar conquistar Kaysar.

O divertido casal já foi alvo de vários vídeos engraçadinhos por parte da edição do programa. Patrícia tenta beijos, explica coisas para Kaysar e até já tentou seduzi-lo com uma lingerie na porta do Bangalô do Líder.

Nessa tarde, os brothers estavam curtindo uma piscininha quando começaram a conversar sobre beijo cenográfico, aqueles de mentirinha que os atores de novela usam. Kaysar não conhecia a palavra “cenográfico“, então essa foi mais uma chance de Patrícia arrancar uma casquinha do sírio.

Todo mundo incentivou Kaysar a beijar Patrícia, mas o sírio deu uma de desentendido e apenas ofereceu um selinho. Pois é, Patricia, não foi dessa vez.