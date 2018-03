Uma das vantagens de se ganhar a liderança no ‘BBB‘, além da chance de colocar alguém no paredão, é poder dividir o conforto do quarto do líder com os colegas e aliados.

Nessa última noite, Patrícia deixou Caruso dormindo na cama enquanto ela e Kaysar se ajeitavam no chão do quarto, mas a coisa ficou quente demais para o paulistano aguentar ficar. Patrícia e Kaysar trocaram amassos quentes durante boa parte da madrugada, alternando entre beijos, suspiros e o sírio imitando um cachorro (?).

A barulheira acordou Caruso, que perguntou o que estava rolando. O casalzinho animado deu uma parada de alguns segundos, e logo recomeçou tudo de novo. Caruso se irritou com a anfitriã, pegou sua touca e saiu do quarto do líder. “Vou dormir na minha cama”, disparou o publicitário bem incomodado com a bagunça que estava o quarto.

Após a saída de Caruso, os dois foram para a cama e continuaram o que estavam fazendo antes, só que com mais conforto.