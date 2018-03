Como acontece todas as quartas-feiras, o eliminado do ‘BBB‘ deu uma passadinha no estúdio do ‘Mais Você‘ para tomar um café da manhã reforçado com Ana Maria Braga e Louro José e conversar sobre o jogo.

Assim que Patrícia chegou ao programa já passou uma senhora vergonha que repercutiu nas redes sociais: a sister cumprimentou a cachorrinha da apresentadora chamando-a de Belinha. “Não é a Belinha, a Belinha já morreu“, explicou Ana Maria ao explicar que aquela não era sua cadela, falecida em 2015. Após o climão, Ana Maria até zoou Patrícia em suas redes sociais:

Deu para perceber que Ana Maria deu uma aliviada na barra de Patrícia e não a pressionou muito durante a entrevista, mas a loira conseguiu apontar algumas incoerências. Ao explicar a votação com recorde de rejeição, Patrícia argumentou que foi porque ela combinava voto. “Mas as outras pessoas que estavam com você no paredão também combinavam votos“, comentou Ana Maria.

A sister também contou que como estava longe da família, se afeiçoou àquelas pessoas da casa e queria defender a todo custo, mas aí o Louro José comentou: “então você deu um tiro no pé e perdeu o prêmio porque defendeu pessoas que você conheceu há um mês?“. Patrícia ficou desconfortável.

A eliminada declarou acreditar que Kaysar é o grande favorito do programa, e confia que mesmo ele tendo votado na Gleici a pedido dela não manchou sua imagem com o público. A sister também explicou que seu romance com ele não foi fake, e que o Brasil inteiro está apaixonado por Kaysar.