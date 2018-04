É sério isso?! Então, parece que sim. A esperada final do BBB18 acontece nesta quinta-feira (19) e, assim como boa parte do Brasil, a ex-participante Patrícia, conhecida por ter causado horrores na edição, não está se aguentando de ansiedade!

Tanto que, absolutamente sem querer, ela cometeu uma gafe e publicou um textão pronto no Instagram parabenizando Gleici pela vitória no reality show. ANTES DO PROGRAMA IR AO AR.

Além disso, ela disse que RECEBEU UM SORRISO VERDADEIRO e um ABRAÇO AMOROSO da acreana. Oi? Não acreditou? A internet, claro, tem os prints desse momento glorioso.