Com a vitória da família Lima na prova da liderança de ontem (22), a água começou a bater no umbigo de muito participante do ‘BBB18‘. Está todo mundo cogitando quem é que pode ser mandado para a berlinda por Ayrton e Ana Clara.

Uma das pessoas com mais certeza de indicação é Diego. Motivos tem de sobra: além de ele ser o articulador do Trio Mandinga e responsável pela eliminação de quase todos os que saíram até agora, o brother que ama ficar em posição horizontal foi o único vetado para a prova do Líder. Ou seja, Ana Clara e Ayrton já não morrem de amores por ele.

Mas quem mais está sofrendo com a possível perda de Diego é Patrícia. Em conversa com seu colega de confinamento no jardim (deitado, como sempre), Patrícia demonstrou seu temor de ficar sem o amigo: “Eita, Diego, Deus me livre você sair. Eu fico aqui sozinha”.

Para evitar uma possível eliminação de Diego, só resta a Patrícia se esforçar na próxima Prova do Anjo. Será que ela consegue? Estamos aqui acompanhando ansiosamente.