Assim como na vida real, dentro do ‘BBB‘ as pessoas também acabam caindo naquela situação chata de ouvir algo e achar que se trata de uma crítica a elas. O famoso “vestir a carapuça“. Isso aconteceu essa madrugada lá na casa e causou um atrito entre duas sisters.

Mahmoud e Paula estavam sentados do lado de fora conversando, e o sexólogo (que costuma ser sempre beeeem negativo) começou a falar sobre o lado positivo de uma situação. Super feliz com o amigo que deixou de lado aquele espírito derrotista, Paula começou a aplaudir Mahmoud. Só que Patrícia, que estava do lado reclamando sobre a falta de comida no Tá com Nada, achou que Paula estava zombando dela. Pronto, começou a confusão.

“Ah, minha filha, você não reclama porque você está no Tá com Tudo”, disparou Patrícia bem chateada com as palmas de Paula. A mineira até tentou explicar que o aplauso era para Mahmoud, e não uma indireta a ela, mas Patrícia insistiu. “O que eu falo não quer dizer o que você entende”, explicou Paula, que acrescentou: “você está com mania de perseguição“.

Patrícia se defendeu falando que não tem mania de perseguição, mas continuou achando que aquilo tudo foi um deboche para ela. O climão foi se dissipando com o tempo, e logo eles voltaram a conversar com aparente tranquilidade.