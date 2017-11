Patrick J. Adams e Meghan Markle podem deixar elenco de ‘Suits’

Triste notícia para quem adora “Suits”. Os atores que vivem o casal mais fofo da série podem abandonar o elenco! De acordo com o Deadline, Patrick J. Adams e Meghan Markle devem deixar a produção após a estreia da segunda parte da sétima temporada, em 2018.

Os rumores sobre a saída do intérprete de Mike Ross começaram depois do casamento do artista com Troian Bellisario, que aconteceu em dezembro do último ano. Da mesma forma, as especulações a respeito da despedida de Rachel Zane tiveram início na mesma época em que a imprensa passou a falar sobre a possível união da atriz com o Príncipe Harry.

Patrick e Meghan trabalham no projeto desde que ele surgiu, em 2011. Agora, a dupla estaria pronta para encarar novos desafios. Eles não são os primeiros a deixar o elenco regular. Em 2016, o mesmo ocorreu com Gina Torres, a Jessica Pearson.

Porém, as prováveis mudanças não devem atrapalhar o show. Segundo a publicação, já existiriam planos de renovação para a oitava temporada da série. Além disso, o canal americano USA estaria desenvolvendo um spin-off focado na corajosa história de Jessica.

Como será que Harvey Specter (Gabriel Macht) e Louis Litt (Rick Hoffman) receberam essa notícia, hein?