Paul McCartney participa de marcha contra armas para honrar John Lennon

Depois de tantos massacres em escolas e ataques a civis, milhares de pessoas tomaram as ruas dos EUA, neste sábado (24), para pedir que que haja um controle maior de armas de fogo no país. Muitos famosos também se uniram à March for our Lives (Marcha por nossas vidas), mas um rosto emocionou quem estava no ato que rolou em Nova York. Paul McCartney apareceu vestindo uma camiseta que dizia: “Nós podemos parar a violência com armas de fogo”.

“Um dos meus melhores amigos foi vítima de violência com armas de fogo perto daqui, então é importante pra mim”, declarou o ex-Beatle ao canal CNN. O amigo em questão, claro, é John Lennon, que foi morto por Mark David Chapman. O músico foi baleado em 8 de dezembro de 1980, quando saia de seu apartamento em NY. Paul disse que não sabe se as manifestações ou qualquer outra coisa consiga acabar com a violência, mas que “isto é o que nós podemos fazer, então eu estou aqui para dar apoio às pessoas”.

"One of my best friends was killed in gun violence right around here, so it's important to me," says Paul McCartney, remembering his Beatles bandmate John Lennon at the March for Our Lives in New York City https://t.co/u4aBKWC1Jb pic.twitter.com/8Jnjn8A3xH — CNN (@CNN) March 24, 2018

O ato contra armas de fogo ganhou mais força, depois do ataque que matou 17 pessoas em uma escola em Parkland, na Flórida, em fevereiro deste ano. Para que massacres assim sejam evitados, estudantes, jovens e manifestantes pedem o endurecimento do controle de armas, a proibição da comercialização de fuzis, carregadores e maior fiscalização na venda para pessoas com antecedentes criminais.

Famosos como Lady Gaga, Ariana Grande, Demi Lovato e Miley Cyrus participaram dos atos, que também rolaram em outros países. No Brasil, manifestantes ocuparam, pela manhã, a frente do Consulado dos Estados Unidos, em São Paulo.