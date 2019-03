O retorno de Gabriela ao BBB19 após o paredão fake deu muitas informações novas aos brothers, afinal foi a primeira demonstração clara de favoritismo do público de fora. Porém, Paula e Hariany receberam uma outra dica do programa desta terça-feira (05), dessa vez a respeito de uma suposta torcida de Tiago Leifert contra elas.

No discurso de eliminação falsa, o apresentador do reality falou sobre os prêmios vencidos pelos participantes, e isso atiçou Paula. Ela lembrou que havia conversado isso com Hariany alguns dias antes, e entendeu aquilo como uma referência direta. Essa conversa fez as duas amigas conversarem sobre a falta de parcialidade de Tiago Leifert pois, segundo elas, nas edições anteriores ele claramente torcia para alguém. “Eu via que ele falava mais com as pessoas”, concordou Hariany.

Ainda de acordo com Paula, a torcida de Tiago Leifert sempre era refletida na opinião do Brasil, insinuando que o apresentador claramente estava a favor de Emilly e Gleici nas edições passadas. Porém, a sister se desanimou um pouco para falar sobre a torcida dessa edição: Paula afirmou que o apresentador está um pouco mais distante com ela, nem a chamou de “Paulinha” na última semana como costumava fazer.

Carol, que também estava na conversa, brincou que Tiago Leifert também não deve torcer pra ela, afinal todos os amigos da sister foram eliminados já.