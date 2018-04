Em todo dia de paredão no ‘BBB18‘, os brothers ficam tentando ler o jogo e adivinhar quem é que fica e quem sai. Paula não é exceção ,e durante uma conversa hoje de tarde no Quarto do Líder, a sister deu uma analisada no jogo de um dos emparedados, o Wagner.

De acordo com a visão da empresária, Wagner foi uma pessoa que mudou de lado durante o jogo. No entanto, isso não é problema: “quando você tá numa situação e você consegue enxergar que ela tá errada, seria errado se você permanecesse ali”, argumentou. A sister faz referência ao fato de Wagner ter sempre estado do lado de Caruso, mas após umas semanas pendeu para o lado de Gleici.

Mesmo assim, Wagner é quem ela acredita que sai nesse paredão. “Se for seguir a linha de raciocínio de jogo, quem sai é o Wagner”, apontou Paula relembrando o paredão que rendeu a eliminação para Caruso. E ainda durante a conversa, Paula também comentou por quem torce dentro da competição: “se fosse falar pra eu torcer, torço pela família Lima“.