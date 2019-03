Após ver que mini-entrevistas com emparedados têm rendido mais que Jogos da Discórdia sem muito comprometimento, a equipe do BBB19 insistiu na dinâmica esta semana para extrair o máximo de climão do trio Carolina, Elana e Paula. Em meio a muitas perguntas diretas e pouco espaço para fugir do tópico, Paula acabou revelando uma perseguição quase patológica por Rodrigo.

Sem brincadeira, Paula atacou Rodrigo em todas as perguntas feitas por Tiago Leifert, mesmo que uma resposta fosse contraditória à outra. Paula, por exemplo, escolheu Rodrigo como o jogador mais inteligente da casa pela forma como ele mede suas palavras e não sai falando o que vem à cabeça, mas Paula também escolheu Rodrigo como a pessoa cujo jogo tem sido pouco inteligente.

Enquanto Elana tentava não se comprometer muito e Carolina dava respostas pouco inspiradas, Paula persistiu escolhendo Rodrigo como seu bode expiatório pessoal. Ao ser perguntada o motivo que a levou ao paredão, a mineira jogou a culpa em Rodrigo, que escolheu sua garrafa na Prova do Líder. Quando Tiago Leifert lhe questionou quem ela colocaria no paredão em vez da amiga Carolina, a sister também foi ligeira: “colocaria o Rodrigo”.

Faltam explicações no jogo que justifiquem essa perseguição. Paula citou um episódio do começo da temporada que teria feito Rodrigo persegui-la, mas o que vemos semanalmente é que o brother é alvo tanto de Hariany quanto de Paula sempre que é necessário prejudicar alguém. Vai entender.