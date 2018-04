Os brothers acordaram cedo nessa manhã de segunda-feira (16), e o papo não poderia ser outra coisa além do próprio jogo do ‘BBB18‘. Paula e Gleici começaram a conversar sobre o programa e a empresaria, como já fez em outras vezes, criticou as “vantagens” da família Lima no reality.

Assim como ela já alegou na vez em que votou em Ayrton e Ana Clara para o paredão, Paula critica o fato da família Lima ser composta por duas pessoas, enquanto os demais jogadores da casa jogam individualmente. “A partir do momento que alguém entrou com mais uma pessoa aqui, alguém entrou com um reforço a mais aqui dentro, na minha opinião de jogador”.

Paula ainda relembrou do voto que deu, quando Ayrton veio lhe questionar por que foi alvo da sister. Gleici deu sua opinião nessa hora, e contou que as pessoas levam tudo na amizade, e durante o voto Paula não pensou nisso. “Foi díficil até para eu entender também, porque foi como se você tivesse que fazer uma escolha entre a Ana e a Jéssica”, explicou a acreana.