Que final foi essa, meus amigos? O BBB19 terminou agora repleto de emoções com um super show de Ivete Sangalo, mas o momento mais relevante da noite foi a vitória de Paula no reality. Mas se engana quem pensa que a noite foi só isso: teve muita coisa rolando, inclusive nos bastidores. A gente vai contar tudo, claro!

O pré-show

Percebendo a sensação que era o público acompanhar pelas redes sociais dos eliminados os bastidores da grande final, a equipe do BBB planejou um pré-show no Rede BBB com a presença dos brothers e das apresentadoras do programa de internet. Foi a chance de rever os nossos participantes favoritos e para admirar algumas trocas de farpas: teve um pessoal do VillaMix incomodado com a história da Gaiola planejar uma festa secreta.

Os figurinos, como não podia deixar de ser, estavam impecáveis. Alguns foram compartilhados nas redes sociais do programa para nosso deleite. Percebam que até o Tarzan Italiano, o maior arroz de festa da temporada, deu as caras nesse evento:

ORA, ORA… as fotos dos bastidores da Grande Final do #BBB19 ficaram ótimas ♥ #RedeBBB pic.twitter.com/RZ8SeWOgdB — Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2019

Um detalhe curioso: desde Ana Paula Renault no BBB16, agora é comum vermos participantes expulsos do programa participando da final. Hariany e Vanderson estavam presentes e até saíram nas fotos oficiais. Só ficou faltando o Fábio mesmo, o participante expulso ainda no hotel.

O programa

A final exibida pela Globo teve todas as características das outras finais. Tiago Leifert comandou o programa diretamente da passarela de eliminação, rodeado de populares e familiares dos finalistas. Já os demais eliminados ficaram sentados próximos da área de shows, dominada pela cantora Ivete Sangalo. Sempre que o programa entrava no intervalo, a cantora baiana fazia levantar poeira com suas músicas. Ah, e os brothers dentro da casa puderam ver o programa junto com a gente, dando risada e se constrangendo com os micos.

A produção deu também destaque para o icônico momento no qual vimos os brothers acorrentados e sentados em círculo no jardim. Aquele dia, em que eles deixaram as rivalidades de lado para abrir o coração, emocionou o público de uma forma tão grande que não tinha como não exibir novamente, com todo mundo chorando de novo ao rever as imagens.

O anúncio de quem ganhou

Leifert teve bastante tempo para conversar com os brothers e relembrar os pontos mais importantes do jogo. Para Alan, o apresentador falou que ele foi figurante em alguns momentos, mas que na reta final lutou muito. Já para Paula, a chamou de uma participante vital para o reality, dotada de uma força gravitacional que atrai as coisas para ela.

O discurso da vitória teve uma explicação sobre a falta de brigas no reality, o que o Tiago Leifert chamou de “flores no parquinho”. Disse que foi o BBB do amor, da harmonia e da busca da convivência perfeita, que é algo impossível. “Aqui fora está difícil, o julgamento está complicado, ou você é o bem ou você é o mal”, disparou o apresentador, enquanto falava da facilidade que as pessoas aqui de fora conseguem mostrar só o que elas querem. Mas não num reality, no BBB19 não tem como se esconder. “As pessoas querem a realidade, e não filtro”, explicou. E assim, Tiago anunciou que a Paula havia ganhado o reality.

Do lado de fora, a sister foi recebida com abraços e muito carinho de seus amigos. Ao dizer que estava quase morrendo, Paula foi repreendida por Tiago Leifert que lhe disse que havia muita coisa pra fazer ainda.