Na noite deste sábado (10) rolou mais uma festa no ‘BBB18‘. E, como sempre acontece, é a chance que Breno e outros participantes têm de encher a cara, fazer check-in no chão e curtir umas coisas mais calientes.

Depois de trocar alguns beijos discretos com Paula nas festas anteriores, o goiano afastou a timidez da moça e conseguiu ficar com ela na frente de todo mundo enquanto rolava a Festa Havaí. A mineira já tinha dito para a Gleici naquele mesmo dia que estava difícil resistir ao charme de Breno, e durante a festa ela aproveitou muito.

Logo depois os dois foram ao quarto Submarino e curtiram mais uns momentos enquanto estavam deitados. E aí, com as luzes apagadas, os dois usaram o edredom como escudo para se divertirem com um pouco mais de intimidade. Tudo em meio a muitos sussurros e carinhos.

Mas e Ana Clara, que até outro dia ainda se envolvia com Breno? Bem, a sister deu uma aula de superação, pois ela estava 100% nem aí, tanto que estava ao lado do casal enquanto se beijavam na pista de dança.